原标题：“火凤凰”情暖“格桑花”

志愿者汪淑怡给学生上英语课。

叶之培给学生上音乐课。

课堂上的孩子们。

课堂上的孩子们。

得知“火凤凰”援藏教育关爱队要离开的消息后，西藏康雄乡中心小学的藏族孩子自发组织了一场“送别会”，把关爱队师生拉到操场，跳了一支欢送舞，并送上了写满祝福和感谢的卡片。

“当孩子们簇拥而上围在我们身旁，我们都忍不住哭了。”关爱队带队老师李淑雯说，此次支教的时间虽然不长，却已在彼此心中结下了深厚的师生情谊。

李淑雯和武汉工商学院“火凤凰”援藏教育关爱队暨党史宣讲小分队所支教的康雄乡，位于日喀则市仁布县境东部，平均海拔4200米以上，山势险峻，沟壑纵横，全乡仅有这一所小学。由于经济条件相对落后，长期以来，该校面临师资匮乏的难题，尤其是英语、音乐等科目的专任教师紧缺，亟须支教帮扶。

今年10月，在了解康雄乡的教育困境后，武汉工商学院团委副书记叶之培、管理学院辅导员李淑雯及4名学生志愿者组成的关爱队从武汉出发，跨越3911公里，经历了60个小时的辗转跋涉，来到康雄乡中心小学，开启了情暖高原“格桑花”的爱心支教之旅。

充分了解当地教学情况和学生需求后，关爱队师生为藏族孩子们定制了英语、音乐、素质拓展等一系列特色课程。

要确保每节课都能带给同学们有趣实用、易于接受的知识，并非易事。因此，他们常常备课到深夜，由于无法快速适应当地高寒、干燥的气候，有人长了荨麻疹，还有人嘴唇干裂到出血……但大家都没有把这些放在心上，每天不是忙着在教室上课，就是在住处交流备课。

关爱队还到康雄乡4名贫困学生家里调研，与家长们交流孩子的学习情况，送上了慰问金。志愿者们对五年级学生顿珠加措的家印象深刻。顿珠加措比较内向，但学习非常认真，母亲一个人拉扯他艰难度日，家里的生计主要依靠母亲手工编织氆氇维持。他家里的陈设极为简单，最醒目的就是墙上顿珠加措获得的奖状。

此次支教期间，关爱队还在康雄乡中心小学建立了微智教育工作站。叶之培介绍说，未来，关爱队可以通过微智教育工作站，开展线上教学等形式的长期援助。“火凤凰”援藏教育关爱队的支教活动将作为一项常态化的志愿服务活动延续下去，为那群纯真可爱、渴求知识的藏族孩子带去更多帮助。

中青报·中青网记者 李华锡 通讯员 孙欢欢 覃文倩 胡婷 文 张誉东 摄

(责编：郝孟佳、熊旭)