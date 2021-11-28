赵婀娜

浙江大学外国语言文化与国际交流学院本科生第一党支部设计了“时光邮筒”，请支部成员写下对2035年的希望与憧憬，引导广大青年进一步坚定理想信念，勇担使命、堪当大任；北京理工大学引导学生结合科研创新，思考如何勇担建设科技强国的历史使命，将个人“小我”融入中国科技进步的“大我”中……广大青年深刻地认识到，在党成立100周年的重要历史时刻，在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，中国共产党人再次吹响嘹亮的号角，以史为鉴、开创未来。面对开启新征程的繁重任务，释放青春激情、追逐青春梦想、勇担时代重任，应成为广大高校学子的青春宣言。

将青春理想与精进学业、科研创新相结合。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展。作为科研创新的生力军，广大高校学生应自觉将爱国之情、报国之志与精进学业、锐意创新相结合。唯有坚定科技报国信念，不畏艰难险阻，不断向科学技术的广度和深度进军，把“卡脖子”清单变成科技创新清单，才能持续产出更高水平的原创成果，肩负起历史赋予的科技创新重任。

将青春理想与扎根大地、知行合一相结合。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”习近平总书记曾寄语广大青年，学到的东西，不能停留在书本上，不能只装在脑袋里，而应该落实到行动上，做到知行合一、以知促行、以行求知，正所谓“知者行之始，行者知之成”。对于新时代广大青年来说，要在成长成才的过程中，读万卷书，行万里路，在扎根大地、服务社会的过程中，将理论与实践紧密结合，将对人民的感情与对现实的关怀转化为勤奋学习、不懈奋斗的不竭动力，在祖国大地上汲取养分，探寻青春的价值和人生的方向。

将青春理想与服务人民、奉献祖国相结合。好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。对于广大高校青年来说，要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。或投身军营，把青春和汗水挥洒在实现强军梦的伟大实践之中；或站上三尺讲台，让更多学生脚下有路、心中有光；或在田间地头为农民解决农业技术难题，打通科技“最后一公里”……唯有以更高的站位、更长远的眼光、更宽广的格局，在祖国最需要的地方不懈努力，方能用奋斗为青春写下生动注脚，担负起时代赋予的重任。

“为实现第二个百年奋斗目标，为实现中华民族伟大复兴的中国梦准备着；为共产主义事业而奋斗！时刻准备着；不忘初心，青春朝气永在，志在千秋，百年仍是少年，奋斗正青春！青春献给党！请党放心，强国有我！请党放心，强国有我！”庆祝中国共产党成立100周年大会上，铿锵有力的青春宣言言犹在耳。我们坚信，在过去一百年赢得了伟大胜利和荣光的中国共产党和中国人民，必将在新时代新征程上赢得更加伟大的胜利和荣光！新时代的中国青年必将以建设者之姿、奋斗者之姿，勇担使命，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望！

《 人民日报 》（ 2021年11月28日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)