本报记者 丁雅诵 吴 月

图①：沈阳药科大学学生在实验室进行科学研究。

张文魁摄（影像中国）

图②：扬州大学学生为同学们讲解党史。

孟德龙摄（影像中国）

图③：西南大学师生在开展油菜科研和育种工作。

秦廷富摄（影像中国）

图④：内蒙古师范大学志愿者在乡村学校少年宫支教。

丁根厚摄（影像中国）

连日来，全国高校师生学习领会贯彻党的十九届六中全会精神，大家纷纷表示，新时代新征程，要展现新气象新作为，勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，以实际行动跑好属于我们这代人的这一棒。

——编 者

■ 赓续党的红色血脉，弘扬党的优良传统

11月13日上午，初冬的暖阳洒在厦门大学囊萤楼的窗台上。教室里悬挂的党旗被映照得格外鲜艳，“扬才班”学生正在认真学习党的十九届六中全会精神。

95年前，福建省第一个党组织——中共厦门大学支部在囊萤楼成立，年轻学生罗扬才担任支部书记。2019年，以罗扬才命名的“扬才计划”在厦大启动，旨在系统学习和研究党的理论，培养优秀学生党员干部。

“党和人民百年奋斗，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。”“扬才班”学生余梁在笔记上写道，“每一次党史学习，都让我愈发深刻地感受到真理的力量、初心的力量、奋斗的力量。”

学习贯彻党的十九届六中全会精神的过程，于全国的大中小学而言，都是一次生动的马克思主义教育过程。11月15日上午，中国人民大学与陕西省延安市延安中学开展联学活动，以线上方式共同学习。

“两所学校有着共同的红色血脉、红色基因、红色精神。这次活动既是推动全会精神第一时间进课堂的有机联动，也是两校探索思想政治理论课一体化建设的有益尝试。”中国人民大学党委书记张东刚表示。

以史为鉴、开创未来。连日来，全国高校师生深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，不断加深对党的百年奋斗重大成就和历史经验的理解，不断从党的百年历史中汲取智慧力量。

兰州大学党委书记马小洁第一时间来到他所联系的马克思主义学院思想政治研究所研究生党支部，与党员们共同学习。“同学们要在学思践悟中进一步提升思想理论水平，以更加昂扬的姿态迈进新征程、建功新时代。”马小洁说。

北京师范大学举办党的十九届六中全会精神学习研讨会，邀请知名专家学者深入解读。“中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。作为思政课教师，我们要引导学生从百年党史中感悟思想伟力。”北京师范大学马克思主义学院青年教师金梦说。

清华大学拍摄的“清华学子讲党史”系列微慕课，新增“学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神”系列内容。参与录制的2020级研究生靳斯琪说：“在集体备课中，我们反复学习讨论，将全会精神与党史研究相结合，努力增强微慕课宣讲的吸引力与说服力。”

上海交通大学在图书馆集中展出馆藏的马克思主义经典著作和党报党刊。马克思主义学院教师将思政课搬入特展现场，以加深学生对党的百年历史的了解，赓续党的红色血脉，弘扬党的优良传统。

■ 坚定理想信念，牢记初心使命

“过去一百年，党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在，党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。”《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中的这段话，令北京大学化学与分子工程学院2019级研究生陈恒深有感触。

日前，北京大学多个学生党支部联合开展“永远跟党走”主题党日活动，共同学习领会全会精神。陈恒结合专业特点，向大家分享微党课视频，他说：“回顾百年历史，人民生活的巨大改善、国家发展的日新月异，让我深刻感受到中国共产党无愧为伟大光荣正确的党，也让我坚定信念，要将科学研究与国家需要紧密结合，助力我国科研水平不断提升。”

不忘初心，方得始终。中国共产党自成立以来，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，高校师生坚定理想信念，牢记初心使命，凝聚起强大的精神力量。

在北京航空航天大学，校长徐惠彬为本科生入党积极分子讲授专题党课。“北航承载着中国航空航天事业的伟大理想，在国产大飞机、航空发动机、长征系列火箭等国家重大任务面前，校友们为祖国、为人民作出了巨大贡献。”徐惠彬说，希望同学们坚定理想信念，将个人成长融入国家发展需要。

在西北农林科技大学，全校开展全会精神学习。“作为强农兴农的重要力量，我们重任在肩。全会精神大大提振起我们干事创业的精气神。”西北农林科技大学校长吴普特表示，要以咬定青山不放松的执着，紧紧围绕服务国家粮食安全、生态文明、人类健康和乡村振兴，努力在服务国家重大战略需求中贡献高校师生的智慧和力量。

中国政法大学师生以学院、班级、党支部为单位，组织学习讨论，在全校上下掀起学习热潮。学生处教师王彤表示，要筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，保持共产党人政治本色，挺起共产党人的精神脊梁。“作为一名思政工作者，自己首先要做到信仰坚定。只有自己成为学习和实践马克思主义的典范，才能引导学生真学真懂真信真用。”

浙江大学外国语言文化与国际交流学院本科生第一党支部开展使命愿景大讨论，让支部成员写下对2035年的希望与憧憬。学生赵子婧说：“我要将自己的成长融入第二个百年奋斗目标，走好属于我们青年一代的新征程！”

■ 培养造就大批堪当时代重任的接班人

“我从小就对探索浩瀚宇宙充满向往，希望实现航天报国的理想！”日前，哈尔滨工业大学22名学子入选学校首届“善义班”。11月14日，班级第一次班会上，学生们踊跃发言。

该特色班由院士担任班主任，并为学生配备专业导师，指导学生开展工程实践和科技创新。“我们要抓住全面提高人才培养能力这个重点，全面构建拔尖人才培养体系，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。”哈尔滨工业大学党委书记熊四皓说。

党和人民事业发展需要一代代中国共产党人接续奋斗，必须抓好后继有人这个根本大计。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育人，用党的理想信念凝聚人，用社会主义核心价值观培育人，用中华民族伟大复兴历史使命激励人，培养造就大批堪当时代重任的接班人。

11月中旬，华中农业大学马克思主义学院教师围绕全会精神开展“精读精讲”集体备课会，讨论思政课教学和理论宣讲。首都经济贸易大学成立红色文化教育研究中心，通过案例学习、主题展览等形式，教育引导青年党员永远以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志。

“作为思政课教师，我深感重任在肩！”电子科技大学马克思主义学院青年教师米华全深刻领会全会精神，认真讲好思政课。“我们要用好课堂教学这个主渠道，以透彻的学理分析回应学生，以彻底的思想理论说服学生，用真理的强大力量引导学生。”

决议提出，要源源不断培养造就爱国奉献、勇于创新的优秀人才，真心爱才、悉心育才、精心用才，把各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来。

眼下，在天津大学，大型地震工程模拟研究设施正在加紧施工建设。站在项目沙盘模型前，设施副总指挥韩庆华告诉记者，学校在项目建设中已经培养了一大批硕士生、博士生，学生们坚定了报效祖国、服务人民的理想信念，“我要继续全力做好人才培养工作，为建设科技强国而不懈奋斗！”

“作为大学教师，我们要在日常的科研和教学中践行全会精神。”北京化工大学化学工程学院博士生导师、化学工艺系党支部书记刘大欢说出了很多大学教师的心声：“我们要努力成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范，促进学生成长为全面发展的人。”

■ 把青春奋斗融入党和人民事业

城市无人机防控系统、智能光学芯片、手术机器人……11月15日，北京理工大学科技活动周开幕，学子们围在展品前交流体验。

“这是我们研发的内窥镜颅底外科手术导航设备，已经从实验室走入手术室，造福广大患者。”光电学院研究生段恒卓在展台前自豪地说，“我们要勇于创新，以聪明才智贡献国家，以开拓进取服务社会！”

当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代，生逢盛世，肩负重任。广大青年师生践行全会精神，立志以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行。

华北电力大学能源动力与机械工程学院青年教师徐超致力于太阳能高效转化与储能技术研究，取得一系列成果。他说：“我将全力投入新一代能源电力关键技术集成攻关大平台建设，把个人发展融入实现高水平科技自立自强的火热实践中。”

北京建筑大学建筑与城市规划学院师生组建城市设计实践团，在北京市西城区大栅栏街道设计口袋公园、完善街区业态、提升公共空间品质。“我们要将远大抱负落实到服务群众的实际行动中，把个人的理想追求融入党和国家事业之中。”北京建筑大学学生朱方钰说。

青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。

首都师范大学汉语言文学（师范）专业大四学生木尼热·阿里木即将大学毕业，她光荣加入了中国共产党，并选择到西部支教，把知识和爱传递给更多孩子。“我会永远听党话、感党恩、跟党走，投身西部地区基础教育事业，用所学回报社会。”

“作为一名青年医学生，我深知肩上重担，要珍惜学习时光，练就过硬本领。未来，我立志成为一名优秀的医生，以仁心仁术造福人民，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。”北京大学基础医学院临床医学五年制2019级本科生沈启贤坚定地说。

未来属于青年，希望寄予青年。广大青年把青春奋斗融入党和人民事业，成为实现中华民族伟大复兴的先锋力量。中华民族伟大复兴的中国梦，终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。

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《 人民日报 》（ 2021年11月28日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)