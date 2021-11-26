王琦

西迁精神作为中国共产党人精神谱系之一的伟大精神，诠释了“爱党、报国、为民”的深刻内涵，展现了中国知识分子的崇高品德和精神风骨，是中国高等教育事业发展中所积累的宝贵精神财富，更是社会主义先进文化的重要组成部分。西迁精神是文化自信的彰显，西迁精神激励着广大青年学子扎根人民，奉献国家，为实现中国梦提供了强大的精神支撑。

学习西迁精神，坚定文化自信，要体悟西迁精神的内涵实质。

西迁精神的核心是爱国主义，精髓是听党指挥跟党走，与党和国家、与民族和人民同呼吸、共命运。65年前，数千名师生员工响应国家号召，义无反顾奔赴大西北，开始了“向科学进军，建设大西北”的伟大征程，数代交大人披荆斩棘、筚路蓝缕，形成了“胸怀大局，无私奉献，弘扬传统，艰苦创业”的西迁精神。岁月的冲刷和洗涤不仅没有使西迁精神褪色，反而使其随着新时代的迈进历久弥新、绽放光芒。今天，西迁精神已深植于交大人的精神家园，坚定广大师生“党让我们去哪里，我们背上行囊就去哪里”的理想信念，勉励广大师生抓住新时代新机遇，在新征程上创造属于我们这代人的历史功绩。与此同时，交大以西迁精神夯实思想根基，以深化改革创新人才培养，以产教融合驱动创新引擎，真正做到将西迁精神融入骨血、纳入日常。

一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。青年学子学习西迁精神，要将西迁精神作为一面镜子，时刻对照检验自己、鞭策自己不断前进；要践行“党的决定就是我们的行动”“哪里有事业，哪里就有家”的庄严承诺；要担负起党和国家、民族和人民交付的使命责任，将西迁精神内化为爱国之心，外化为报国之行，将爱国情、报国志、强国行融入骨血之中。

西安交大厚植爱国主义情怀，筑牢育人阵地，深入挖掘西迁精神理论内涵，丰富社教活动形式，以“西迁人”坚守初心使命、爱国奋斗报国的生动实践，为弘扬爱国奋斗精神提供资源和支撑。深化西迁精神学习，推进党史教育走“新”又走“心”，砥砺师生知史爱党、知史爱国。

传承西迁精神，坚定文化自信，要与国家同向同行共命运。

西迁精神是以交大人为代表的广大知识分子文化自信的沃土，西迁精神折射出的文化自信就是爱国主义。“繁霜尽是心头血，洒向千峰秋叶丹”，一代代交大人怀着对民族命运的责任感、对国家前途的使命感，坚持立德树人、科技报国，使大西北拥有了国家重点大学和一批新兴学科、重要研究基地，为西部发展提供了重要的人才和科技保证，为国家、特别是大西北的经济发展和社会进步做出了卓越贡献。“到祖国最需要的地方干事创业”，是知识分子用热血绘就、用奋斗书写的时代篇章，背后凝聚着爱党报国的使命担当与服务人民的家国情怀。传承西迁精神，就是要培育心怀国之大者的接班人，与国家同向同行，忠诚于党和国家，用无私奉献赤子情怀，不断追求卓越。

生逢盛世，也肩负重任，当代青年是与新时代同向同行、共同前进的一代 。青年学子传承西迁精神，要以西迁前辈为楷模，与民族和人民同心同德，用艰苦创业的进取精神，在实现中国梦的伟大实践中书写以天下为己任的家国情怀和责任担当；要怀有“少年心事当拏云”的闯劲儿，拿出奋力一搏的劲头、“破釜沉舟”的勇气、“无路可退”的决心起而行之、踏实肯干，以永不懈怠的精神状态努力践行为国为民的青春誓言。

把握时代脉络、讲好高校故事，西安交大以党史、校史为主线，成立校院网格化学生宣讲体系，继承和发扬伟大建党精神，筑牢引领交大青年的新阵地、开拓凝聚交大青年的新思路，传递出交大青年的奋斗之声、担当之音。

弘扬西迁精神，坚定文化自信，要赋予西迁精神时代价值。

弘扬西迁精神，要着眼于新征程新时代赋予西迁精神的时代价值。当前，世界面临百年未有之大变局，这意味着我们所遇到的困难要比历史上任何时候都要多，矛盾比任何时候都要复杂，风险也要比任何时候都要大。党的百年奋斗重大成就和历史经验为我们应对驾驭百年未有之大变局提供了重要条件。伟大的时代呼唤伟大的精神，越是在艰难困苦的时候，伟大精神的指引越显得弥足珍贵。西迁精神广大知识分子热爱祖国、服务人民高尚情操的光辉写照，对于我们应对各种千头万绪的问题和错综复杂的矛盾，以及实现中华民族的伟大复兴目标具有重大的现实价值和指导意义。

青年是时代的觉醒者，是时代责任的担当者，更是时代精神的倡导者。当前，青年学子弘扬西迁精神要坚定中国共产党的领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。青年学子弘扬西迁精神，要树立正确的就业观，积极响应西部大开发的政策号召，以甘坐冷板凳的心态，着眼于长远，潜心于基础领域、核心领域研究，为建设社会主义现代化强国提供技术支撑和智力支持。青年学子弘扬西迁精神，还应在西迁精神的观照下，不断坚定文化自信，用家国情怀、集体主义、艰苦奋斗、无私奉献的精神，薪火相传，弦歌不辍，在新时代作出无愧历史、无愧人民的新贡献。

西安交大实施“学生就业五个引领计划”，引导毕业生到国家需要的地方建功立业。2018年以来，共有650多名毕业生奔赴西部基层以及各级选调生岗位，超过60%的毕业生选择留在中西部工作。他们在基层绽放青春，成为新时代西迁精神新传人的典型缩影。

（作者系西安交通大学文治书院教师）

(责编：温璐、秦华)