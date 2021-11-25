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大连：预计12月4日全域降为低风险 学校将恢复正常教学秩序

2021年11月25日18:20 | 来源：中国新闻网
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原标题：大连：预计12月4日全域降为低风险 学校将恢复正常教学秩序

大连市疫情防控总指挥部办公室25日发布返校复学预告，根据全市疫情防控总体形势，如果社会面无新增新冠病毒阳性病例，预计12月4日零时大连市全域降为低风险地区，大连市疫情防控总指挥部初定，12月6日(星期一)起大连市各级各类学校和校外培训机构恢复正常教学秩序。

11月4日，大连市报告新增1例本土确诊病例，该病例为大连庄河市首站定点冷库员工。截至目前，大连市累计报告本土新冠肺炎感染病例341例，其中确诊病例303例，本土无症状感染者38例。

自本月15日起，大连市每日新增病例数降至个位，疫情进入扫尾阶段。24日0时至24时，当地无新增本土感染病例，这是大连本轮疫情发生以来首次零新增本土感染病例。

本月23日0时起，根据疫情防控态势，当地陆续将多个中风险地区调整为低风险地区。25日0时起，随着庄河市昌盛街道市场社区下八家屯等4个中风险地区调整为低风险地区，至此，大连现有高风险地区2个，中风险地区11个。(记者 杨毅)

(责编：郝孟佳、吴楠)

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