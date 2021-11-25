人民网北京11月25日电 （记者孙竞）为汇聚社会各方力量，有力维护学生身心健康，11月23日，北京市委教育工委、北京市教委与中国心理卫生协会就携手实施学校心理健康教育工作提升计划举行签约仪式。

仪式上，北京市委教育工委、北京市教委与中国心理卫生协会共同签署了《北京市学校心理健康教育工作提升计划合作协议》。北京市委常委、教育工委书记夏林茂和中国心理卫生协会副会长兼秘书长、北京安定医院院长王刚为北京市学校心理教师访学研修基地揭牌。

按照合作计划，双方将在组建心理卫生专家库、开展科普宣传和培训督导、参与危机个案指导支持、完善学生就医“绿色通道”、推进医校联防联动机制、建立教师访学研修基地、设立心理咨询师督导点、开展心理工作研究探索等8个方面开展合作，共同促进提升北京市学校心理健康教育工作专业化、规范化水平。

北京市委教育工委常务副书记郑吉春表示，希望双方下一步加强统筹谋划，落细落实各项合作举措；加强沟通对接，用好心理合作交流平台；加强规律研究，深化心理危机干预工作，奋力推动学校心理健康教育工作再上新台阶，为促进师生身心健康提供有力保障。

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