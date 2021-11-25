11月24日下午，平江县第十二中学成功举办教职工“三笔字”基本功大赛。此次比赛以“写规范汉字，书时代新篇”为主题，40余名中青年教师踊跃参与，在书香校园中挥毫泼墨，尽展风采。

本次活动要求中青年教师人人参与粉笔、钢笔、毛笔等“三笔字”书写，旨在以赛促教，提升教师教学基本功。活动开始前，该校校长汤盛亲自示范，其书写的作品《天下为公》一气呵成，遒劲有力。老师们在比赛现场凝神运笔，用了近一小时完成作品，展现教师们日久年深而自然纯熟的书写功底。由老教师和书法骨干组成的评委团仔细点评并评判各参赛作品后，张红老师苍劲隽美的钢笔字、工整清秀的粉笔字以及舒霞老师遒劲流畅的毛笔字在本次比赛中分别获得一等奖。

图为大赛现场。学校供图

横竖撇捺写无言之诗，一笔一划作无色之画。“三笔字运用于每天的教学，是老师最重要的基本功。”活动结束后，该校教导处余坚龙老师如此感慨，“组织此次活动，就是希望老师们通过这次相互交流学习的机会，取长补短，提升本领，传承中华优秀文化，感受汉字之美，根植文化自信。”（刘取恩 方云）

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