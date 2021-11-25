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北京冬残奥会火炬接力计划发布

明年三月二日至四日在三赛区举行

2021年11月25日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月24日电  （记者季芳）24日晚，在北京2022年冬残奥会倒计时100天主题活动上，北京冬残奥会火炬接力计划正式对外发布。北京冬残奥会火炬接力将于2022年3月2日至4日在北京、延庆、张家口3个赛区举行，届时将有约600名火炬手参与火种采集与汇集、火炬传递两个活动。

北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东表示，火炬接力是冬残奥会的序曲，是传播冬残奥会“包容、融合、共享”理念的重要方式，也将把中国人民的友谊和美好祝福传递给世界。“我们按照‘两个奥运，同样精彩’的目标要求，在疫情防控常态化背景下，坚持简化运行、确保安全的原则，经与国际残奥委会共同协商，制定了北京冬残奥会火炬接力计划。”张建东说。

据了解，北京冬残奥会火种采集与汇集仪式将于2022年3月2日举行。火种将选取在残疾人工作方面具有突出代表性的学校、社区、研究机构，以及历史文化传承典范地区、新兴产业基地等多个点位，分别进行火种采集。最终，在北京2008年残奥会火种采集地天坛公园采集的夏奥之火，并连同上述点位采集的多个火种，以及从英国曼德维尔线上采集并通过虚拟方式传至现场的火种，共同汇聚生成北京冬残奥会官方火种。

火炬传递活动将在火种汇集仪式后，首先在天坛公园开展，3日至4日，继续在三赛区进行传递。“冬残奥火炬传递将全面展示3个赛区的历史人文特色、现代城市风貌和生态文明建设成果，反映广大群众积极参与冰雪运动和对冬残奥会的热烈期盼，广泛传播‘勇气、决心、激励、平等’的残奥价值观，生动展现残奥运动发展和包容性社会建设成就。”张建东说。

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 13 版）

(责编：李依环、温璐)

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