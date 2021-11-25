本报记者 郑少忠 周 欢

翻滚、点头、喷水，10多头江豚时而跃出江面，时而潜入水中……有“水中大熊猫”之称的长江江豚，最近频频出现在赣江南昌段。

“江豚的回归，给南昌市水域生态修复工作打了‘高分’。”江西省南昌县鄱阳湖渔政局相关负责人说。

“何止江豚？近年来麋鹿、桃花水母等珍稀动物在南昌‘海陆空’全方位出现，标志着江西省和南昌市生态环境质量进一步提升。”江西省科学院院长宋德雄说。

南昌市水系发达，水域面积占全市面积近30%。去年1月起，长江干流江西段和鄱阳湖区域全面禁捕；去年5月起，赣江和抚河南昌段全面禁捕……退捕任务重、禁捕范围广，江西省自我加压，省农业农村厅等相关部门和南昌市通力合作，细化各项措施。南昌市新建区出台26条措施对退捕渔民转产就业实行精准帮扶，西湖区着力构建退捕区域环境、生态、资源持续向好长效机制，青云谱区严防禁捕禁捞渔获物进入市场、流向餐桌……江西提前一年完成退捕禁捕等工作，实现渔船处置完成率、渔民退捕率、适龄渔民参保率、有劳动能力和就业意愿渔民就业率4个100%。

南昌市加强对鄱阳湖、赣江等河湖及岸线管理保护，坚持修复水域生态环境，今年1至10月，赣江、抚河南昌段断面水质优良率稳定达到100%。

治水功夫在水里，更在岸边、在天上。南昌市以水环境治理为切入点，立体推进水土气环境综合整治，单位生产总值能耗5年累计下降20.3%。开展全市固体废物污染防治全域排查清理，实现工业固体废物闭环监管；建立可视化、智能化监控体系，做到全过程追溯；加强农村环境面源污染防治，受污染耕地安全利用率达93%以上，污染地块安全利用率达90%以上。

南昌市不断提升大气治理精细化、科学化水平，对PM2.5和臭氧协同管控，对南昌经开区、高新区、赣江新区等重点园区挥发性有机物治理实行“一园一策”，对汽修和油品储运销等重点行业实行点对点督导帮扶，减排、管车、降尘、禁烧、治油烟多管齐下……今年1至10月，全市PM2.5平均浓度同比下降7.3%，臭氧浓度同比下降7.6%，空气质量优良天数比达92.4%。

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 12 版）

(责编：李依环、温璐)