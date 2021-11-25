本报记者 王 浩

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“十四五”是推动黄河流域生态保护和高质量发展的关键时期。水利部门将继续深度节水控水，推动生态保护修复，扎实推进黄河大保护，力争尽快见到新气象。

截至今年，黄河实现连续22年不断流。目前，初步治理水土流失面积年均增加1.25万平方千米，设立河湖长22.76万名，推动黄河保护立法实现实质性突破。

黄河浩荡蜿蜒，结成九曲连环，一路东行入海。截至今年，黄河已实现连续22年不断流。

“这几年，入海口的湿地面积明显增加了，东方白鹳、黑嘴鸥等珍稀鸟类都来安了家。”山东黄河河务局黄河河口管理局防汛办公室副主任许考云说。据统计，近两年，利津水文站的年均入海水量达336亿立方米，比近10年平均值多123亿立方米，累计向黄河三角洲湿地补水4.21亿立方米。据统计，在黄河三角洲，鸟类已由保护区建立之初的187种增至现在的371种。

变化不仅仅发生在入海口。两年来，水利部门大力促进节水，推进生态保护修复，完善治理体系，全力守护黄河流域的青山碧水、蓝天净土。

精打细算用好水资源，从严从细管好水资源

黄河流域水资源开发利用率高达80%，水资源矛盾突出。水利部门坚决落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，水资源集约节约利用成效初显。

黄河“几”字弯处，纵横交错的渠系灌溉着河套平原。

“今年收成不错！”内蒙古自治区五原县全顺农民专业合作社理事长郝存林算起账：“玉米亩产增加到了2200多斤，新品种既能当口粮，又能当青贮饲料，行情看涨。”

增产账连着节水账。“过去靠着黄河不发愁，大水漫灌，水去盐留，土地变得白花花，500多立方米水只能换500斤粮。”郝存林说。如今用上节水新技术，一条条深埋地下的黑色软管，把黄河水精准地滴到庄稼根部。“老把式”郝存林由衷感叹：“膜下滴灌、水肥一体化这些设备，让浇地变成了浇作物，每亩玉米省水300多立方米。”浇地方式一变，郝存林的地每亩效益多出近百元。

节水，更是从地头到源头。郝存林说：“土渠变成了光面渠，防止跑冒滴漏。用水时点一点手机，水闸自动提起，需要多少放多少。”河套灌区每年引黄约48亿立方米。截至去年底，河套灌区连续22年开展渠道衬砌防渗、信息化建设等节水改造。

“农业是用水大户，更是节水重点。”水利部全国节约用水办公室二级巡视员张玉山介绍，多年来，水利部门推进黄河流域大中型灌区现代化建设，积极推广高效节水灌溉技术，农田灌溉水有效利用系数从2019年的0.554提升到2020年的0.566，耕地实际灌溉亩均用水量低于全国平均水平。

黄河一路东流入海，支撑了一个个工业带的发展，黄河流域工业用水效率也在不断提高。

密密麻麻的管网连起一道道工序。废水回收、中水处理……水循环起来，山东博汇纸业股份有限公司的用水量少了。该公司财务部有关负责人介绍，公司地下水用水量从2018年的84万立方米降到了2020年的20万立方米，水资源税相应少缴36万多元。

用好财税杠杆，发挥价格机制作用，倒逼节水效果提升。国家税务总局推进水资源税改革试点，截至今年年初，黄河流域水资源税试点省份超过7000户纳税人不再抽采地下水，关停自备井1.25万多眼。水利部基本建立了覆盖主要工业产品的用水定额体系，对沿黄九省份的2700个工业用水单位实施重点监控。

“治黄先要节水。我们精打细算用好水资源，让水资源用在最该用的地方，抑制不合理用水需求，强化用水总量控制，严格取用水过程监管，确保黄河水得到高效利用。”黄河水利委员会水资源管理与调度局副局长程艳红介绍。

抓好上中游水土流失治理和荒漠化防治，推进流域综合治理

黄河流域最大的问题是生态脆弱。上中游地区久久为功，做好水土保持工作，大力推动黄河流域生态环境保护治理。

甘肃省庆阳市，山峁相连，沟壑交错，黄河流域入黄泥沙的1/10来自这里。

“盼雨又怕雨。”说起过去的日子，庆阳市环县刘阳洼村原村党支部书记孙建成道出无奈：“雨不来，缺水；雨来了，泥沙遍地，田里跑土、跑水又跑肥。”

“种一坡收一筐，土越种越薄，到处都是‘鸡爪坡’，一亩地只能产一百来斤粮。”孙建成介绍。上世纪90年代，在当地政府的支持下，村里开始治理水土流失，大伙儿手提肩扛，修建梯田、造林种草。

“如今坡耕地变成了梯田，坡度变缓，筑堰挡水，‘三跑田’变成了‘三保田’，日子越过越好。”孙建成感慨，春夏季节，村里的两道弯、三架山和五面坡，层层梯田环绕，遍地披绿。

“庆阳地处黄河中游多沙粗沙区，28条较大河流与黄河相连，年入黄泥沙1.684亿吨，保持水土，刻不容缓。”庆阳市水土保持管理局副局长卢东平介绍。当地开展系统治理，实施固沟保塬、坡耕地综合治理等项目，山变绿了、水变清了、老百姓变富了。截至今年8月底，庆阳累计治理水土流失面积达1.33万平方公里，据初步测算每年可减少入黄泥沙6900万吨。

保持水土，才能兴业富民。

曾经，“一碗水半碗沙”困扰着陕西省志丹县。“保不住土，存不住水，种啥也挣不了钱。”志丹县水土保持工作队队长马世壮说，“多年来，我们建设淤地坝，淤地造田，荒沟沟变成了‘聚宝盆’。”截至目前，志丹县累计建设316座淤地坝，每年可新增保水能力1569万立方米，保土599万吨。

志丹县保安街道办事处杨畔村党支部书记刘德平深有感触：“4座淤地坝，让村里多出了560亩平地。坡上种苹果，坝田里种粮食，仅苹果一项户均年增收就有5000多元。”

“黄河上中游要突出抓好水土保持。”黄河水利委员会水土保持局副局长刘正杰介绍，黄河中游7.86万平方公里的多沙粗沙区，是黄河下游河道泥沙主要来源。黄河水利委员会坚持以小流域为单元的系统治理，新建改建淤地坝、拦沙坝等工程，推进坡耕地改建梯田。流域水土流失面积从2018年的26.96万平方公里下降到2020年的26.27万平方公里，水土流失面积、强度实现“双下降”。目前，初步治理水土流失面积年均增加1.25万平方千米，全流域共有8278个违法违规项目完成整改，初步遏制了人为水土流失。

水少沙多、水沙关系不协调，是黄河复杂难治的症结所在。黄河水利委员会统筹全流域治理，上中游保持水土，减少入黄泥沙量；中下游调水调沙，加快泥沙外排入海。目前下游河道最小过流能力由2018年的4200立方米每秒提升到现在的5000立方米每秒。

跨部门联动、上下游联手，黄河流域河湖管护责任体系基本形成

有人在黄河滩区建养殖场，臭味熏天……不久前，一条线索引起了山东黄河河务局历城黄河水政监察大队的注意。河务局迅速联系当地公安，双方集结队伍，现场收集证据，提出整改意见。

“过去大家各管一段，执法力量相对分散，难以形成有效监管。”历城黄河水政监察大队专职副大队长倪志伟介绍，河务与公安部门建立联勤联动机制，开展联合执法巡查。

部门形成合力，啃下一个个“硬骨头”。“去年，我们发现黄河护堤内有人违规栽种树木，监察大队先期走访、提示、规劝，对不听从的，与公安部门联合执法。”倪志伟说，通过多次专项行动，护堤内的3万多棵违规栽种树木被清除。

“此外，我们还与当地人民检察院签订了行政执法合作协议；与历城区人民政府建立了黄河滩区长效联合管理等机制，多部门联手确保监管全覆盖。”倪志伟说。

近年来，跨区域、跨部门的管理体制不断探索。黄河水利委员会与沿黄9省份联合实施“携手清四乱 保护母亲河”专项行动，创建了全国首个流域性河湖管理与司法保护衔接平台。目前，河湖“清四乱”整治范围由黄河干流和重要支流向全流域延伸，累计清理整治河湖“四乱”问题13204个。

黄河保护治理“四梁八柱”已经搭建。黄河水利委员会有关负责人介绍，一方面，充分发挥河湖长制的作用，建立了黄河流域（片）省级河长办联席会议制度；另一方面，构建流域省份水利、公安、司法等联动机制。多层次、立体化的“大保护、大治理”格局加快形成，目前流域省份全面建立五级河湖长体系，设立河湖长22.76万名，27个环境资源审判巡回法庭和20个生态环境司法修复基地落户黄河流域。

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《 人民日报 》（ 2021年11月25日 12 版）

(责编：李依环、温璐)