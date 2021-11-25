胡拥军

习近平总书记指出：“在中国社会主义制度下，有事好商量、众人的事情由众人商量，找到全社会意愿和要求的最大公约数，是人民民主的真谛。”近年来，江苏省南通市崇川区坚持众人的事情由众人商量，着力推进基层协商民主制度化、规范化、程序化，让群众在“有事好商量”中实现自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。

搭建协商平台。推动民主协商在基层有序运转，需要构建科学的体制机制。在实践中，我们按照有阵地、有标识、有制度、有流程、有活动、有实效的要求，在社区稳步推进“有事好商量”协商议事室建设。议题确定、人员组织、活动开展、成果报送、质效评估等工作在党委（党工委）领导下进行，确保协商内容真正体现群众切身利益，协商主体能够代表各方利益。坚持每季度对社区协商议事的质量、效果进行检查，把协商议事室建设列为基层党建考核项目。建立政府与政协联合督办工作机制，加大协商成果办理、督办、反馈力度，实现各个环节顺畅衔接，及时向参与协商的各方代表反馈办理情况，推动协商成果落地见效。

完善协商程序。用制度将基层协商的内容、程序等固定下来，能够确保基层协商运转有序、充满活力。我们制定详细的“有事好商量”协商议事室建设实施意见，为社区建设协商议事平台提供依据。按照协商于民、协商为民的要求，完善日常参与程序，引导群众有序参与，努力实现协商效果最大化。组织参与协商人员，围绕协商议题深入群众了解情况、听取民意。开展面对面沟通协商、线上线下互动协商、场内场外联动协商，不断扩大协商参与面，真正把群众关心的事商量好。根据协商议事建议清单制定工作责任落实清单，并及时反馈和公示办理结果，让协商结果转化为群众看得见摸得着的基层治理成效。

丰富协商形式。现代信息技术日新月异，为开展基层协商提供了丰富手段和渠道。在社区，我们开通微信协商议事平台，充分利用“指尖上的协商”新模式，将群众更紧密更方便地聚合在一起。比如，“如何在小区配置便民休闲椅”议题在平台上一发布，短短半个小时，就有近百名居民参与讨论。多种渠道的协商议事，让民心在社区凝聚、资源在社区整合、问题在社区解决、服务在社区拓展，有事多协商、遇事多协商、做事多协商日益成为群众处理自身事务的重要形式。

增强协商意识。基层协商成效好不好，在一定程度上取决于群众遇事协商的意识和能力强不强。我们着力引导群众既充分表达意见和诉求，又进行理性平和的协商和沟通，让不同观点碰撞、融合，通过商量出共识、出办法、出感情、出团结，促使协商议题更加聚焦、讨论更加深入、成果更加丰富。发挥本地道德文化底蕴厚重的优势，进一步加强道德引领，使基层协商赢得更多市民支持和社会认同，让有事好商量蔚然成风。崇川区近200个“有事好商量”协商议事室，将群众的意见和诉求汇集成改进各方面工作的“金点子”，破解了一道道社会治理难题，营造出凝心聚力解决人民群众急难愁盼问题的良好氛围。

（作者为中共江苏省南通市崇川区委书记）

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 09 版）

(责编：李依环、温璐)