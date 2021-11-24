人民网北京11月24日电 （记者何淼）“过去的五年里，学校在基础研究、攻克‘卡脖子’难题、服务国家战略、支撑科技强国等方面作出重大贡献。产生了一批水平高、影响大的科技成果，初步形成了与世界一流大学相适应的科技创新能力，为‘双一流’建设奠定了良好的基础。”

在11月22日召开的北京理工大学“十三五”科技成就座谈会上，中国工程院院士、北京理工大学常务副校长龙腾这样概括学校在“十三五”期间所取得的成就。

图为龙腾院士在座谈会上讲话。学校供图

作为中国共产党创建的第一所理工科大学，北京理工大学从延安一路走来，一直把面向国家重大战略需求作为核心使命。“十三五”期间，学校将红色基因融入教育教学全过程，勇于创新，始终瞄准世界科技前沿，为建设科技强国贡献力量。

龙腾指出，“十三五”期间，学校贯彻落实党中央关于高等教育、科技创新、科技强国系列重要指示精神，牢记新时期高校创新使命，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军，大力实施创新驱动发展战略，在若干领域实现了高水平科技自立自强，成为国家战略科技力量中的佼佼者。

据了解，“十三五”期间，学校始终坚持“四个面向”，坚持走“地信天”集成特色发展路径，走出了一条坚持特色理科和优势工科融合、坚持服务国家重大战略需求、坚持打造国家战略科技力量、积极服务区域经济社会发展需求、推进理工文交叉融合、坚持探索科技成果转化新机制、坚持科研育人、大力营造科技创新创业新生态的独具学校特色的发展道路。

超快激光微纳制造、反常霍尔效应、自主智能无人系统、新体制雷达、材料结构力学……学校牵头主持的科研项目在五年的时间里涌现出一批重大原创成果。学校自主研发视频编解码、交会对接等技术，为神舟十三号载人飞船飞行任务提供支撑；完成北斗二代基带处理芯片的流片，实现了北斗系统“中国芯”；在火星探测领域实现了火星着陆器的自主匹配式降落，支撑我国深空探测重大工程。

图为北京理工大学“十三五”科技成就座谈会现场。学校供图

据统计，“十三五”期间，学校获国家科学技术奖31项，作为第一完成单位获得国家科学技术奖21项，实现了一等奖连续三年不断线。2020年，学校被认定为首批国家知识产权示范高校。

龙腾表示，面向下一个五年，北京理工大学将坚持“锚定战略、前瞻布局、强化特色、创新超越”的科技发展指导方针，走“地信天海”融合发展道路，全面开启建设中国特色世界一流大学新征程。

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