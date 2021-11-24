原标题：“疫”后护航 “希望”同行——湖北希望工程持续关爱受疫情影响青少年

“您好，我已收到‘希望护航关爱行动’两万元助学金，感谢社会各界对我们的关心与帮助！”11月13日，湖北省十堰市希望工程办公室工作人员收到一则落款为“小语”的短信。

小语目前就读于十堰市一所高校。小语的爸爸是当地乡镇卫生院的一名党员医生，在去年新冠肺炎疫情期间日夜奋战在抗疫一线。2020年3月11日，小语的爸爸因积劳成疾倒在了工作岗位上，年仅52岁，这给小语和整个家庭带来沉重打击。

在湖北，像小语这样受疫情直接影响的青少年，受到社会各界的密切关注。共青团中央在第一时间部署开展“同舟共济 青春偕进”关爱帮扶受疫情直接影响的青少年特别行动。在这一整体框架下，中国青少年发展基金会联合33家省级青基会，共同开展“抗击疫情、希望同行”——希望工程关爱抗疫一线医务人员子女特别行动，募集善款7150万余元，为湖北两万名受疫情直接影响的青少年提供学业和生活资助，为2500名困难家庭青少年学生发放阳光自强学业爱心包。

在关爱对象中，抗疫一线牺牲医务人员、因公牺牲人员、染疫亡故人员的子女，格外牵动人心。2020年8月，中国青基会、湖北省希望工程办公室、湖北省青基会筹资设立“希望护航”受疫情直接影响青少年长期关爱专项基金，做好上述群体的关爱帮扶工作，直至他们大学本科毕业。

其中，抗疫一线牺牲医务人员、因公牺牲人员子女，从2020年到读大学前，每人每年可获得关爱金1万元；大学阶段，每人每年两万元。受资助期间，如果学习成绩优异且荣获校级以上荣誉，每人每年还可获得5000元“至臻奖学金”。此外，抗疫一线牺牲医务人员的子女，如果大学所学为医学类相关专业，每人每年还可获得两万元“助医奖学金”。困难家庭确诊染疫亡故人员的子女，则将参照希望工程学生资助标准，获得阶段性、阶梯形、持续性资助，直至其本科毕业。

湖北省青基会的统计数据显示：截至目前，“希望护航”关爱行动已募集资金1000余万元。两年来，通过基层团委和高校团委申报，全省共有160余名关爱对象得到了这一项目的关爱资助，已发放319.6万元资助款。

“项目的资助对象最小的不到1岁，长达20年左右的项目规划设计及跟踪服务深刻体现了‘助学育人’的宗旨。我们将持续做好项目落地执行工作，不断传递党的关怀和社会主义大家庭的温暖。”在走访资助对象的过程中，一名武汉市青基会工作人员表示。

在既往项目基础上，今年2月8日，湖北希望工程联合腾讯公益慈善基金会，共同启动“腾讯春暖行动——湖北希望工程关爱受疫情直接影响青少年”公益活动。由腾讯公益慈善基金会捐赠2100万元，两万名青少年受益。

黄冈市红安县杏花乡马岗小学学生小奥是受资助对象之一。小奥出生于当地一个农村困难家庭，父亲意外去世，母亲瘫痪在床。学习之余，小奥洗衣做饭，为妈妈按摩。他在逆境中积极乐观、向上奋进的事迹感动了无数人，被评为“全国优秀少先队员”。“很多人都在默默关心着我。我长大后要当一名军人，保护和守卫更多的人。”小奥在领到“春暖行动”1000元关爱金时感慨地说。

一系列关爱公益项目，不仅为受疫情影响、在逆境中奋进的青少年提供物资帮扶，也关注他们的身心健康。

今年6月，由湖北省青基会发起的武汉市“‘心’抗疫助成长，济难助困在行动”主题关爱活动，邀请首都师范大学心理学院和教育学院的专业教师，以线上线下相结合的方式，对武汉市50名中小学生开展心理疏导。有参与活动的学生写下留言条：“老师们通过心理辅导，让我们从忧伤中走出来”“我感受到了在人的成长过程中，会遇到很多挫折，我们要去面对，不要退缩”……

广大农村青少年的健康状况同样引起湖北省青基会关注。疫情平稳后，湖北省青基会调研发现，农村中小学按要求设置卫生室的学校只有极少数，一些中小学卫生室配备滞后。2020年6月，湖北希望工程在全国首创实施“校园希望卫生室”项目，筹资1000余万元，首批援建希望卫生室项目107个，通过“硬件建设+活动开展+业务培训”，助力贫困地区中小学提高校园卫生健康服务水平。

同时，湖北希望工程联合姚基金开展“姚基金希望小学篮球季”公益活动，选派154名大学生志愿者赴农村小学，开展体育支教；在中国青基会的指导下，开展希望工程“只管向前”公益活动，赴湖北100所农村学校进行体育支教与疫后心理辅导。

对留守儿童的关爱还在持续进行中。今年秋季，在湖北省青基会动员下，10万余人次参加“重走红色路·奋进建支点——为留守儿童圆梦希望微心愿”公益捐步活动。截至目前，累计兑换配捐100万元，1万个“希望微心愿”得以圆梦。在过去的4年里，湖北希望工程累计为留守儿童圆梦“希望微心愿”11万余个。

最新数据显示，2021年，湖北希望工程持续开展社会化筹资，已为2.3万余名困难家庭青少年提供学业和生活资助，向农村中小学捐赠钢琴、科技盒子……“助学兴教”行动正持续书写崭新的答卷。（文中受资助对象为化名）

（记者 朱娟娟 雷宇）

(责编：张志翔(实习生)、温璐)