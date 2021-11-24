原标题：两校“朝阳学子”结束21天集中隔离

昨日上午，朝阳区陈经纶分校东湖校区师生及陪护家长、花家地实验小学朝来校区师生结束集中医学观察。

早上8点30分，90名在朝阳集中医学观察点进行观察的陈经纶分校东湖校区师生及陪护家长，结束了21天的封闭管理，迎来了“解封时刻”。北京青年报记者了解到，这家观察点指挥部提前准备了象征平安的苹果和祝福卡片送给师生，欢送师生和家长。据介绍，目前接受集中医学观察的所有“陈分”师生均已“解封”。

同一天上午，花家地实验小学朝来校区47名学生和15位老师，经核酸检测全部为阴性后，也结束了在集中医学观察点的观察，乘坐大巴车回到学校。学校为归来的师生准备了简短而温馨的欢迎仪式，将鲜花和贺卡送到他们手中，区教委也为他们准备了装有口罩、手套等物品的防疫工具箱。

“天冷了，学校担心孩子们衣服单薄，提前就送来了棉服，让大家穿好了再出门，这样的细致周到让我们感到温暖又安心。”一名学生家长说。北青报记者了解到，欢迎仪式结束后，47名学生回家休息。明天他们将返回学校，与同学们一起回归正常的学习生活。（记者 蒲长廷）

(责编：张志翔(实习生)、温璐)