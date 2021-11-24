深夜，广西壮族自治区玉林市博白县那卜镇的村民还聚集在镇长林舒进的办公室里，热火朝天地讨论着。花卉基地下一步怎么干？销售渠道如何拓展？村民们走后，林舒进的思绪久久不能平静。“乡村振兴是机遇也是挑战，我既然任了这个职，就要干好分内的事。促进产业发展、建设美丽乡村，让老百姓都能享受到乡村振兴带来的福利，我们重任在肩。”林舒进说。

到祖国最需要的地方建功立业，这是林舒进深植内心的想法。2014年，林舒进成为西安交通大学的一名博士研究生。“我们在学校上的第一堂课就是‘西迁精神’，那些记录着西迁历史的老照片、那些感人至深的西迁故事，深深打动了我，也让我不断思考，是什么支撑着前辈们做出这样的选择。”林舒进回忆道。

2017年，林舒进主动报名参加学校的科技扶贫挂职项目。在陕西省安康市平利县正阳镇，林舒进每天的工作轨迹几乎是两点一线：白天到贫困户家里走访调研，晚上回宿舍作总结、找问题、想办法。目的只有一个，找出适合当地的脱贫路径！看着林舒进每天起早贪黑，村民们纷纷竖起大拇指，“这个学生娃能吃苦！”

博士毕业后，林舒进来到广西壮族自治区玉林市交通运输局工作，并主动申请赴博白县那卜镇石茅村担任驻村第一书记。对他去更艰苦的岗位工作，起初家人不理解，但林舒进却干劲十足。“脱贫攻坚、乡村振兴是国家的大事，作为青年学生，发挥特长、服务社会，是我们实现人生价值的重要途径。”林舒进说。

围绕花卉等产业，建设生态环保的特色产业示范基地；在石岭胫屯完成主路景观带工程，推进乡村振兴示范点建设；组织村干部考察金花茶、油茶等产业，拓展致富渠道……一件件惠及群众的实事落地见效，林舒进也于今年5月被任命为博白县那卜镇镇长。

谈起取得的成绩，林舒进感慨道：“‘西迁精神’培育了我的家国情怀，教育我要胸怀大局、无私奉献。西迁前辈的故事一直激励着我，我决心要像前辈们一样，永远听党指挥跟党走，在祖国需要的地方奉献自己的青春。”（记者丁雅诵）

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 07 版）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)