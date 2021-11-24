记者：金晨

图为国家级海峡两岸双创平台——成都（星点）海峡两岸新经济创业园一角。杨金祝摄

近日，2021两岸（川渝）青年就业创业发展交流会在四川成都举行。本次活动以线上+线下的方式，邀请来自四川、重庆、北京、上海、福建、广东、江苏等省市的百余位青创基地负责人、台青创客代表以及台北线上50余名岛内青年代表，共同探讨成渝地区双城经济圈建设中的就业创业新机遇。

今年10月，《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》正式发布，提出把成渝地区双城经济圈建设成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地。交流会期间，5个台青创业项目正式签约入驻国家级海峡两岸双创平台——成都（星点）海峡两岸新经济创业园（下称“星点园区”），这正是台青看好成渝“双城”发展机遇的注脚。

随着创业项目正式签约入驻成都星点园区，小象赋能科技有限公司总经理、台青李永强实现了从“打工人”到“创客”的身份转变。在他看来，台湾青年要把握住成渝“双城”建设机遇，用好各项惠台支持政策措施，积极融入成渝双城经济圈发展。“我的创业项目正是因为享受到成都高新区的金熊猫人才政策以及在找资金、搭平台等方面的积极协助，才实现了更好的发展。”李永强说。

“唯有自己来实地考察过，才能真正了解大陆发展的现状。”台青陈韵如此前一直留在岛内发展，在星点园区台北离岸基地的帮助下，她带着创业项目来到成都，开启事业新起点。“在蓉申办企业不仅效率高，工作人员还会耐心细致地解答问题，让我们感受到政府和园区对初创企业的关照与支持。”陈韵如表示，自己虽落脚成都，却已通过成渝两地“两岸青年创业伙伴计划”将事业拓展到了重庆。“希望有更多台青来川渝发展，不仅能找到事业发展的机会，也可以给自己一个再次发光的人生舞台”。

台青郑明嘉是广州台湾青年之家创办人，这次他带着10多名广州台青来到成都寻找新的商机。“在成渝地区双城经济圈的大背景下，这边的创业机遇、市场机遇非常多。”郑明嘉表示，这些年来他一直在搭建台湾与广州青年之间联系的“桥梁”，现在应该鼓励更多在粤港澳大湾区扎稳脚跟的台青到成渝地区寻求新的发展。他希望能尽快建立起粤港澳大湾区和成渝双城地区交流合作的大平台，实现区域间更加高效的人才流动和项目互通，助力台青拓展业务空间。

交流会上，由台资银行富邦华一银行成都分行“助力台青在川渝地区就业创业专案”正式发布。专案将向40名川渝地区台籍高校学生提供学习在地金融知识、了解金融就业市场的体验营和研习营，并发放5000张川渝台胞信用卡，全方位支持台青在大陆工作、生活的金融支付需求。此外，专案还提出10亿元人民币的综合授信额度，用于满足不同类型台商、台胞资金需求，解决融资难、融资贵等问题。

“我们要让台湾的青年知道，祖国大陆对于他们来大陆发展、就业、创业是非常欢迎的”。星点园区负责人、台商郭弘扬表示，今后将继续把园区品牌活动“蓉漂茶叙（台北站）”做好，为岛内青年与在川扎根的台青搭建交流互动的平台，让还没有来过大陆的台青真切感受祖国大陆的创业就业环境和“双城”发展机遇。

交流会期间，主办方还举行了海峡两岸青年创业就业示范基地经验交流座谈会，并组织台湾青年在成都、德阳、重庆考察青创基地与投资营商环境。全国台企联常务副会长、青委会主委周代祥表示，成渝地区双城经济圈是非常有发展前景和活力的区位，很适合台湾青年来参与。希望大家多了解这里的经济布局、找准发展机遇，搭上快速列车，融入到巴蜀大地的发展中来。

(责编：迟翔宇(实习生)、李依环)