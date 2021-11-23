原标题：上海探索数字化转型赋能学前教育与托育服务

如何为学前教育提质增效，保障每位儿童的健康成长，实现信息化时代的“幼有善育”？

记者23日获悉，数字化转型赋能学前教育与托育服务，成为上海教育数字化转型的重要一环。

上海市教委23日召开新闻通气会，以可视化的形式展示了“幼儿来离园智能管理”“幼儿在园户外活动监测”“幼儿健康常态监测”“托育服务随心查”“课程通备课助手”等多个数字化转型场景，从不同层面展现了学前教育数字化转型的成果和未来设想。

晨检是托幼机构预防疾病的重要手段，幼儿出勤率则是园所保教质量的重要晴雨表。据介绍，在传统模式下，晨检考勤数据难以归集，无法及时分析当日考勤情况、病事假原因分布情况，不能有效地支持保教工作的客观研判。

可视化运动数据能支持幼儿关注自己、认识自己，进而尝试自我评价和自我管理。 上海市教委供图

据介绍，正在建设中的“幼儿来离园智能管理”应用场景，应用无感测温、智能考勤等技术，采集幼儿来离园数据，实现市、区相关平台数据的互联互通，加强数据治理，及时掌握全上海在园幼儿出勤动态、病事假情况动态及早离园原因，实现预警，以及相关保教质量监控工作，护航幼儿健康成长。

健康是儿童发展的基础。然而，没有信息化手段的支持，教师很难准确识别、判断幼儿健康水平及发展需要，上海市教委方面介绍，市、区教育部门将依托“园园通”系统，对接大数据中心，动态汇集、安全共享申城在园幼儿体检、体质体能、生长发育评价等健康数据。通过云计算、大数据分析、人工智能算法等技术进行深度数据挖掘，教育部门可实时监测全市幼儿双超率(身高和体重)、视力不良率、龋齿发生率等健康指标，动态掌握幼儿生长发育、体质体能等身心发展状况。

采访中，记者了解到，孩子在园每天户外活动时间是否达到了2小时？由于难以做到准确记录与统计，这并不是一个容易回答的问题。同时，户外活动对儿童健康发展是否起到适宜作用等运动课程质量监测中的关键问题，如果获取的数据不够精准有效，也很难回答。

据介绍，上海将借助客流眼分析系统，掌握幼儿室内及室外活动时间，了解幼儿每天2小时户外活动时间达成情况；同时，运用智能鞋环、徽章、臂环等穿戴式多功能设备及其监测分析系统，进行幼儿智能化运动轨迹监控，结合儿童视力、身高、体重等数据的个性量化分析，了解幼儿户外运动状况及其体质体能健康状况，支持幼儿更科学地开展运动。

在学习活动的设计与实施中，经常有老师反馈，“网上资源良莠不齐，课件修改不方便，互动体验不好，难以有效调动孩子的直接经验，而且数据统计不方便，较难评估孩子的发展”。

“备课助手”场景则依托“幼儿园课程实施支持系统”资源库，支持教师在线、离线进行活动设计及组织活动实施，满足不同能力素养水平的教师在不同层面上的使用需求。据透露，资源库内有万余件优质课程资源。“备课助手”可支持教师高效率、有质量开展活动设计，为教师日常保教提质、减负、增效。(记者 陈静)

(责编：郝孟佳、吴楠)