原标题：2022年度“国考”开始打印准考证

本报讯（记者 解丽）2022年度国家公务员考试公共科目笔试将于11月28日举行。11月22日零时至11月28日12时，考生可登录系统打印准考证（网址为http://gwy.cpta.com.cn/gagwy/login/login_qt.htm）。北京市人事考评办公室同时发布重要提示，考生应提前预约核酸检测服务。

提示中明确，考生需认真阅读并签署《北京考区中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员笔试新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》，承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求，自愿承担因不实承诺应承担的相关责任，并接受相应处理。考生打印准考证的同时也需打印疫情防控告知暨承诺书，承诺书在本人所考科目第一科考试时签字后上交。

考生应提前申领北京健康宝，查询自身健康状态。考试当天，考生必须带齐准考证、本人有效居民身份证原件，经现场测量体温正常、北京健康宝为“未见异常”且持本人首场考试前48小时内采样的核酸检测阴性报告，方可进入考点。

核酸检测报告须为全国范围内具有新冠肺炎病毒检测资质的机构出具的纸质或电子报告，提供的报告上须准确显示采样时间，要精确到小时。其中，考三科的考生须提供11月25日下午2点以后采样的核酸检测报告，考两科的考生须提供11月26日上午9点以后采样的核酸检测报告。（解丽）

(责编：温璐、熊旭)