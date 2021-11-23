刘乃峰

“老张家小子真争气，上大学学了本事又回老家，这一年带领咱村干了不少大事！”在辽宁省东港市龙王庙镇南围村，村民们交口称赞的“老张家小子”叫张俊平，在东港市实施的乡村人才振兴“归巢行动”中应聘回村工作，村级换届选举中，他当选村党总支书记。

去年，东港市开始实施“归巢行动”，鼓励引导东港籍高校毕业生回村工作。仅一年，就有233名大学生回乡，实现了全市206个行政村“全覆盖”。在2020年村“两委”换届中，18名回乡大学生进入村“两委”，其中两人当选村党组织书记。“吸引大学生返乡的，是奉献家乡的桑梓之情，也是乡村振兴的广阔天地。我们要全力支持他们干事创业，用事业吸引更多优秀人才回得来、留得下。”东港市委组织部部长车世刚说。

“这些大学生理念新、眼界宽、信息灵，敢想敢干。他们返乡，为乡村振兴注入了鲜活力量。”东港市前阳镇党委书记许孟德说。返乡一年，张俊平发挥土木专业特长，对全村15个村民小组的基础设施进行踏勘测量，组织实施2500亩高标准农田改造项目，彻底解决村民灌溉难、运粮难问题；免费为55岁以上的村民家庭提供软枣苗，指导发展庭院经济。他用实绩证明了自己，也得到了村民的普遍认可。全市回乡大学生都干劲十足，有的发展草莓、软枣、蓝莓等特色产业，有的带头利用电商销售本地特色农产品……

“实施乡村人才振兴‘归巢行动’，就是要建立一支年纪轻、学历高、素质强的村干部预备队，激活乡村振兴的‘人才引擎’，为推动乡村振兴提供人才储备、力量支撑。”东港市委书记姜乃东说。

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 19 版）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)