记者：邵玉姿

近年来，河北张家口形成了独具特色的“张家口动漫人”劳务品牌，培养了一批技能型人才：以企业需求作为教学标准，校企合作研发课程；引入项目实战，依据行业最新动态对学生开展教学；打通实习与就业的通道，让学生实习后实现直接就业……一系列举措，让培养更具针对性，让就业更加有保障。

一个个令人震撼的画面，一句句感人至深的对白……前段时间热映的电影《长津湖》不仅部分场景取景于河北省张家口市怀来县的天漠影视基地，其中不少镜头的视效制作还是由张家口一家特效公司完成的。

“我们团队负责完成后期视效制作的镜头有800个。”张家口塞上文化传媒有限公司负责人王喜庆介绍。王喜庆是张家口市职教中心动漫专业影视后期方向的第一届毕业生，此次参与《长津湖》电影制作的50名团队成员均毕业于这一专业。他们拥有一个共同的身份——“张家口动漫人”。

2001年，张家口市职教中心开办了动漫专业，至今已为全国百余家企业培养输送了3000余名动画、游戏、设计、影视后期等方面的高素质技能型人才，形成了独具特色的“张家口动漫人”劳务品牌。创立20年，“张家口动漫人”为何如此成功？“校企合作，产教融合。”张家口市职教中心副校长王志东一语道破其中的奥秘。

围绕企业人才需求

校企合作研发课程

“我们专业的课程很扎实，教授的内容和我未来想从事的工作完美接轨。”今年21岁的贾玉婷是动漫专业游戏美术方向的一名学生。两年的专业课程学习，让她变成了一个精通多种制作软件的游戏制作高手。

由于教学内容紧贴岗位需求，如今动漫专业已成为全校的一大热门专业。“尤其近两年，报动漫专业的学生越来越多。”王志东说。可动漫专业刚成立时却不像如今这般热。“当时学校没有这方面的师资。这个专业要学什么，以后能够做什么，大家都比较模糊。”首届动漫专业班级的班主任孙少英说，优质的师资和完整的课程体系是当时动漫专业发展面临的难题。

难题如何破解？“企业的需要就是我们培养的标准。”王志东说，在进行多次调研后，深入企业、挖掘需求、共建体系成了动漫专业破题的关键。2001年，首届动漫专业开班授课前，学校安排专业教学老师前往北京相关行业企业学习了近3个月。学校还和企业达成了合作，邀请企业技术骨干参与授课的同时，成立了专业建设小组共同研发课程。

很快，校企合作成效显现。“第一届学生毕业后都顺利就业，专业技能也得到了企业的认可。”王志东说。为了更贴近市场需要，动漫专业如今已从最初单一的动画方向发展到包括游戏制作、影视后期等在内的六大方向，而且每个专业方向都建立了完整的课程体系。

【专家点评】张家口市职教中心围绕企业和市场的实际需要，通过校企合作推动专业体系建设，提高学生技能水平，从而提升了学生的职业发展空间。但也要看到，校企合作是需要付出巨大努力才能够逐步实现的长期过程。企业和学校要设立共同的培养目标，深度配合，长期合作，才能逐步完善专业设置，提升培养水平。

引入项目加强实战

培养学生核心技能

“我参与制作了新兴里攻击战中的雪山特效，仅志愿军冲上雪山这个镜头就花了半个多月的时间制作。”说起参加《长津湖》特效制作的经历，一向腼腆的刘华宇打开了话匣子。“能够以在校生的身份参加特效制作，对我来说是一次难忘的经历。”刘华宇说。

刘华宇是动漫专业影视后期方向的一名学生。去年9月，刘华宇进入第三学年，开始了为期半年的专业技能核心课程学习。核心课程引入企业项目实战，由合作企业派出技术骨干进行授课教学。“项目实战不仅让我扎实掌握了就业所需的核心技能，也使我在之后实习、就业中能够很快进入状态。”今年3月，刘华宇进入张家口塞上文化传媒有限公司实习，半年实习期满后正式成为该公司的一员。

“企业参与核心课程的教学，一方面有助于培养更适合公司发展的技能型人才，另一方面也有助于推动学生毕业后更好地融入工作。”王喜庆说，作为动漫专业的合作企业之一，公司每年都会派出技术骨干为在校生进行授课教学，并在之后的实习中进行指导。

“动漫市场在不断变化，企业采用的技术也在不停迭代更新。”王志东说，学校和企业共同打造了“两学期基础+两学期专门化技术+一学期企业项目实战+一学期企业顶岗实习”的“2211”人才培养模式。“前两个学年由本专业教师负责素描、速写等基础课程教学。第三学年，我们邀请了几家合作企业，由他们派出技术骨干，依据行业最新动态对学生开展教学。”王志东说，为提升实训效果，学校将企业工作室全方位复制移植到校内，与企业共同建设了860平方米的产教融合实践基地。

“在实训基地，学生可以体验真实的职业情境，参与制作真实的企业项目。”王志东说。据介绍，动漫专业师生已先后在校内完成了300余个企业实战项目，先后参与制作了《美猴王》《喜羊羊与灰太狼》等140余部动画作品和《变形金刚3》《战狼2》等60余部热映电影。

【专家点评】技术不断迭代更新，企业用人标准也在不断变化。张家口市职教中心将企业引入核心课程的教学，与企业共同打造“两学期基础+两学期专门化技术+一学期企业项目实战+一学期企业顶岗实习”的“2211”人才培养模式，帮助学生形成核心技能，快速进入职业状态，为职业教育提供了有益的探索。

构建完善保障体系

实习就业无缝衔接

“早在实习前我们就选好了就业方向，毕业对我们而言就是正式就业。”今年20岁的郭磊是2021届动漫专业游戏制作方向的一名毕业生。早在半年前，他便完成了自己的就业选择。“在实习前，学校根据我的综合能力为我提供了4个地区、3个方向的就业选择。”郭磊说，为了帮助毕业生选出最合适自己的就业岗位，专业老师还搜集来了相关行业资料，邀请4个地区的公司总监为大家作详细讲解。

一番考虑之后，郭磊选择进入上海一家游戏设计制作公司实习。让郭磊倍感安心的是，专业老师不仅时时了解他的实习情况，还定期探访企业，为他解决遇到的难题。实习结束后，郭磊顺利入职该公司。

就业顺畅得益于学校构建的实习就业保障体系。“我们打通了实习与就业之间的通道，让学生实习后就可以实现直接就业。”王志东说，学校为每一个专业方向都设立了一名实习主任，由实习主任先深入企业和市场调研，摸排出有需求的就业岗位。

前往各大城市、走访各家企业……为了寻找到更多的合作企业，学校领导和专业老师一有时间便一家家上门“毛遂自荐”。如今，在共同努力之下，动漫专业已和北京、上海等地的40余家行业顶尖企业建立了紧密的合作关系。

“经过多年摸索，我们已经走出了一条‘校企课程共建、基地共用、项目共研、人才共育、文化共融’的专业建设之路。”王志东说，“未来，我们将继续深化与企业的合作，根据市场需求开设电竞等新的专业方向，进一步擦亮‘张家口动漫人’这一品牌。”

【专家点评】“张家口动漫人”劳务品牌为学生提供了完整的课程体系、丰富的项目实战机会、完善的实习就业保障体系，并且随着市场和企业需求的变动不断做出调整。这样的职业教育培养体系帮助学生搭建起了学校到企业间的桥梁，打开了学生好就业、就好业的大门。

（点评专家为首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任张成刚，本报记者李心萍整理）

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 13 版）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)