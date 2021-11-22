近日，中国教育学会教师培训者协作体2021年年会在东北师范大学以线上线下相结合的方式召开。大会以“提质增效：新时代教师培训的变与为”为主题，聚焦“建设高质量教师培训体系”，围绕把“大有可为”变为“大有作为”，深入探讨后“国培十年”教师培训前沿理论研究、改革实践探索以及未来发展趋势，为加快推进教师培训体制增效和教师队伍高质量发展集思广益。教育部教师工作司司长任友群、中国教育学会常务副会长杨念鲁、吉林省教育厅副厅长刘学军、东北师范大学副校长韩东育出席开幕式并致辞，多位嘉宾以视频连线方式出席本届年会并作报告。

任友群就教师精准培训改革提出了三点希望：一是要关注教师核心素养培养，将教师思想政治素质、师德师风放在教师培训的首要位置，研究探索针对性的方式方法，提高培训实效；重视教师科学素质的培养，提升创新能力，为培养创新型人才提供师资支撑；二是要积极探索教师培训模式，“国培计划”的实施取得了良好成效，但是也存在一些问题。如何将培训成果应用于教育教学实践等问题都需要在下一步的“国培计划”中进行整改和优化。要聚焦于突出问题，按照精准培训的思路积极探索新时代教师培训的新模式，思考如何借助信息技术、人工智能实现培训改革创新，推进大数据分析、智能推送等技术与教师培训深度融合；三是要支持基层教师发展机构建设，市县级教师发展机构与当地教师联系最紧密，对当地教师的专业发展具有无可替代的作用，但是目前有相当一批的市县级教师发展机构能力不强，不能有效支撑区域内教师全员培训和终身学习的需求，因此，希望师范院校、教师培训机构充分发挥自己的作用，建立“一对一”或者“一对多”的协作机制，协助提高部分市县教师发展机构的专业化水平，从而实现整体提升。

教育部教师工作司司长任友群在年会开幕式上视频致辞 主办方供图

刘学军在阐述吉林省教育事业发展形势的同时指出，下一步，吉林省将继续把教师作为立教之本、兴教之源，把建设“四有”好教师队伍作为推动改革事业发展的核心和关键，进一步加强师德师风建设，打造更为畅通的教师职业发展通道，最大程度上激发每一位教师的潜力、动力和活力，打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍，为全面建设社会主义现代化新吉林培养更多栋梁之材。

杨念鲁在致辞中表示，要全面把握党和国家教育事业发展对教师队伍及其培训工作提出的新要求，发挥协作体对教师培训机构及其他教育工作者、教师的专业影响力和引领力，服务教师、教育管理者和培训者的专业成长；多研究教师培训、教师发展的重大问题、全局问题、关键问题，多关注来自地方、来自基层的探索与实践需求，开拓新时代教师在职培训培养的新思路。

据悉，本届年会由中国教育学会和东北师范大学主办，东北师范大学教师发展学院和教育部幼儿园园长培训中心承办，全国中小学教师继续教育网作为支持单位。活动采用线上线下相结合的形式，全国各地累计9.6多万人次相聚云端，通过网络聆听教师培训领域的实践经验和研究成果，探讨教师培训事业的发展趋势。

(责编：李琨(实习生)、秦华)