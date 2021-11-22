原标题：山东科大：织密师德“约束网”，守好讲台“责任田”

前不久，岩石力学界著名专家陈子荫先生的塑像在山东科技大学（以下简称山东科大）落成。

在山东科大任教期间，陈子荫把全部心血奉献给了教书育人事业，培养了包括3名院士在内的一大批优秀人才。他一生节俭、奖掖后人，在病逝前，把自己的4万多元积蓄捐给了贫困学生。

为陈子荫先生立像，是山东科大为优秀教师“树碑立传”，加强师德师风建设的创新举措之一。山东科大党委书记罗公利表示，学校通过织密一张师德“约束网”，守好三尺讲台“责任田”，画好培育好老师的“同心圆”，营造师风好、教风好的校园环境。

织密一张网

“软”师德成为“硬”约束

师德师风是评价教师队伍素质的第一标准。如何才能建设好看不见也摸不着的“师德”？“学校将政策引导和制度约束相结合，强化全员、全方位、全过程师德建设，逐渐形成教育、宣传、考核、监督、奖惩联动贯通的师德建设长效机制。”山东科大党委常委、教师工作部部长李克周介绍。

山东科大下大力气抓师德建设整体规划，让师德约束“看得见”：成立师德建设委员会，完善党政“一把手”听课、教学督导、学生评教等一系列规章制度；构建“学校党委—师德建设委员会—教师工作部—二级单位党委—基层教工党支部—教师”六级师德建设体系，形成联动贯通、层层落实的师德建设格局；制定师德负面清单及失范行为通报警示办法，对教师在学术道德、教育教学、生活行为、廉洁自律等方面的失范行为进行明确规定，如对在公共场合及网络平台发表不正当言论、抄袭和伪造学术成果、只教书不育人等师德失范行为实行“一票否决制”。

“通过这些实打实的举措，让老师们一目了然地认识到什么是不能做的、什么是需要做的、什么是倡导做的。”李克周说。

下活一盘棋

师德“自留地”成为“责任田”

为了扭转部分老师“只教书不育人”的现象，让更多老师成为“大先生”，学校组织开展“最美教师”“教书育人楷模”“教学名师”“师德标兵”评选，并且完全由学生评出“我心目中的好老师”等；成立“山海泉”师德宣讲团，开展师德宣讲、教书育人经验分享、走近榜样等形式多样、丰富多彩的师德践行活动；针对所有专任教师开展“师德测评”，并建立师德动态数据库。

科学机制的形成，使师德建设由“自留地”转变为“责任田”，师德评价由“领导拍板”变为“学生说了算”。

“33年来，我收获了不尽的‘桃李情’，这是我最幸福的事。”在该校“山海泉”师德宣讲团成立后的首场师德宣讲会上，“教书育人楷模”赵义军与老师们分享了他教书育人的故事。

“印象中，赵老师办公室的灯在晚上八点前就没有熄灭过。”数学教学研究部胡沁彤说，这盏灯，已经成为督促其他老师学习的“航灯”。

守好一扇门

青年教师成为“大先生”

乒乓球、塑料管、矿泉水瓶……都成了该校化学与生物工程学院青年教师刘青云课堂上的教具。

在《无机化学》课上，她用一个个乒乓球，现场组装成各种晶型结构，原本抽象无味的结构图，在她一番操作后生动地展现在学生面前。

上好每一堂课、关心每一名学生、指导学生参加科技创新竞赛，让刘青云成了学生心中的“自己人”。2020年，她成为“教书育人楷模”，多次被学生评选为“我心目中的好老师”“最难忘的恩师”。

山东科大校长姚庆国表示，解决不好青年教师队伍的成长问题，学校的办学水平难有保证，只有出实招、求实效，守好青年教师进课堂的“门”，才能保证教学质量的持续提高。

近年来，该校从加强青年教师师德建设入手，定期召开青年教师师德建设座谈会，举办青年教师暑期研修班等，营造风清气正的师德氛围；开展“传、帮、带”活动，为每位新进青年教师“一对一”配备导航导师，对青年教师进行精心指导……

在矿山灾害预防控制实验室，86岁的中国科学院院士宋振骐时常与青年教师谈心交流。他常说，“一枝独秀不是春，百花齐放春满园。培养年轻人是我不可推卸的责任。”他带领的教学团队坚持以老带新，全面提升团队成员的教学科研水平，今年还被认定为山东省高校“黄大年式教师团队”。

“师德建设是一项‘系统工程’，我们通过培养老师正确的‘教师观’，在顶层设计上下功夫，在课堂教学上下功夫，在青年教师培养上下功夫，把师德建设抓在‘点子’上，把‘软’师德做实。”罗公利说。（王健高）

(责编：李依环、熊旭)