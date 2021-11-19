本报记者 刘新吾

李宪洪是神州管道安装工程公司的一名天然气管道焊接工，他焊接的焊口被无损检测公司的X射线检测认定为一级片，小管焊接成功率可达100%。凭借精湛的焊接技术、精益求精的职业精神，李宪洪于2019年入选重庆市江津区高层次人才。如今，江津区有633人被评为区级高层次人才。

激励人才发挥作用，需要“宽严相济”。江津区创新高层次人才评价机制，制定重点产业、教育、医疗等领域人才分类量化评价标准，形成聚焦实绩、分层分类、优胜劣汰的动态评价考核机制。2019年，全区有11人因“发挥重要业务骨干作用”不明显，被取消了区级高层次人才资格。

不只是江津区，为培养更多高技能人才，重庆市还大力推动技能人才评价制度改革落地落实，建立起以职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核为主的技能人才多元评价体系。

近日，重庆建工集团2300余名工程技术领域专业技术人才集中参加高技能人才评价，有1500余人通过评价获得技师或高级技师职业技能等级证书。这是重庆市开展技能人才评价制度改革以来，一次性评审认定人数最多的一次。

在这背后，是重庆市完善人才评价工作的一系列改革创新举措。为激发干事创业活力，近年来，重庆市深化人才发展体制机制改革，探索推行3轮职称评审改革，“破四唯”和“立新标”并举，出台“1+10”人才分类评价改革实施方案，健全人才评价体系，保障用人单位评价自主权。

据悉，下一步，重庆市将充分发挥评价机构主体作用，建立质量监督机制，保证评价的公信力。畅通高技能人才与专业技术人才职业相互评审渠道，将两类人才贯通的领域从工程技术扩大到农业、工艺美术、实验技术等，以扩展技术技能人才的职业发展通道。激发各类人才创新创造创业活力，营造有利于人才成长和发挥作用的制度环境，为重庆经济社会发展提供技术技能人才支撑。

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 15 版）

(责编：李依环、薄晨棣)