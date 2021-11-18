人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

天津市基本完成校外培训广告治理

2021年11月18日10:57 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：天津市基本完成校外培训广告治理

记者18日从天津市教委获悉，经过3个多月的奋战，截至目前，天津已基本完成校外培训广告治理工作，广告乱象得到有效遏制。

据介绍，天津市“双减”工作专班坚持早动手、重担当、抓实效，自中办、国办印发“双减”文件以来，加大校外培训广告治理力度，重拳打击校外培训违规广告乱象。

天津市教委相关负责人表示，针对校外培训广告治理难题，天津市积极探索主动破题。7月下旬通过开展网上巡查和线下甄别，搜寻锁定疑似线索150余条，立案查处67条违规广告，罚没款77.51万元，整改或及时下架其他涉嫌违规广告，为全面推进校外培训广告治理建立了机制、积累了经验。

据悉，依托教育、市场监管、城市管理、交通运输等多部门联合管控的工作机制，天津市坚持精准治理、分类推进，组织LED校外培训广告治理专项行动，开展校外培训机构户外广告牌匾治理，以高压态势对全市学校、公共场所、居民区等重点区域先后进行5次校外培训广告专项督查，实现了线上线下校外培训机构全覆盖，治理效果明显。

下一步，天津将进一步健全联合管控长效机制，持续深化广告管控，坚决杜绝违规广告死灰复燃，保障“双减”政策落地见效。(王君妍)

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部