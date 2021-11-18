原标题：天津市基本完成校外培训广告治理

记者18日从天津市教委获悉，经过3个多月的奋战，截至目前，天津已基本完成校外培训广告治理工作，广告乱象得到有效遏制。

据介绍，天津市“双减”工作专班坚持早动手、重担当、抓实效，自中办、国办印发“双减”文件以来，加大校外培训广告治理力度，重拳打击校外培训违规广告乱象。

天津市教委相关负责人表示，针对校外培训广告治理难题，天津市积极探索主动破题。7月下旬通过开展网上巡查和线下甄别，搜寻锁定疑似线索150余条，立案查处67条违规广告，罚没款77.51万元，整改或及时下架其他涉嫌违规广告，为全面推进校外培训广告治理建立了机制、积累了经验。

据悉，依托教育、市场监管、城市管理、交通运输等多部门联合管控的工作机制，天津市坚持精准治理、分类推进，组织LED校外培训广告治理专项行动，开展校外培训机构户外广告牌匾治理，以高压态势对全市学校、公共场所、居民区等重点区域先后进行5次校外培训广告专项督查，实现了线上线下校外培训机构全覆盖，治理效果明显。

下一步，天津将进一步健全联合管控长效机制，持续深化广告管控，坚决杜绝违规广告死灰复燃，保障“双减”政策落地见效。(王君妍)

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