原标题：扬州共青团：学好党史为青少年办实事

今年以来，团江苏省扬州市委坚持用青春语言讲好党史故事，以青少年喜闻乐见的方式传播党史，广泛运用“线上+线下”的方式学习贯彻党史学习教育精神。

形式新颖学党史

“这种形式非常新颖，我之前每周都玩剧本杀”“令人印象深刻，体验感太强了”……在广陵开发区，社区团总支正组织青年参加学党史专题红色剧本杀活动，青年随机抽选角色，扮演奋战在一线的军官、隐匿在敌营的地下党员、水深火热中的百姓，扮演汉奸、土匪，神秘气氛瞬间弥漫开来。

青年通过阅读剧本获得信息后，用语言表达来阐述观点立场，或是隐瞒编造信息来误导对手。经过一轮轮搜证、公聊后，那段硝烟弥漫的革命历史，在重重迷雾中逐渐露出……随着剧情一页页揭开，青年慢慢走进了人物角色的内心，逐渐把自己当成了时代洪流中的关键一员，将自己融入具有历史感的“隔空对话”和“头脑风暴”。

扬州各级团组织致力于用丰富多彩、生动活泼的形式，让百年党史学习活起来，采用红色主题剧本和沉浸式话剧表演等线下学习方式，让抽象的理论看得见、摸得着、学得进，推进党史学习教育掀起热潮、学出成效。

邗江区槐泗镇团委书记孙倩表示：“本次马克思主义青年说暨青年说党史活动我们邀请了邗江区委党校的青年团员代表和全国向上向善好青年代表给大家带来党史专题教育，像这样的活动我们今年每个月举办一次，力争让青年团员都能参加，我们还邀请青年讲师团走进企业开展企业专场。”

创新学习宣讲形式，让青年讲师团“上讲台、说党史、展风采”，激发青少年学习党史的兴趣，把党史学习教育的大主题转化为一个个身边的小故事，用小环境分析大形势，用身边事反映大发展，用贴心话讲好大道理，让百年党史“飞入寻常百姓家”，引领广大青少年铭党史、感党恩。

挖掘红色资源建阵地

“各位青年朋友大家好，欢迎来到高邮最后一役青年学习社线路，我是今天的领学人小青，今天我将带着大家重温最后一役的战役情况，了解战役故事，感悟战役精神，下面请跟随我一起进入今天的学习。”在高邮，每个周末都会有团员青年来到青年学习社线路，了解历史故事，感悟抗战精神，像这样的红色线路，扬州市还有4条，致力于让青少年通过沉浸式学习重温红色党史，体验红色文化。

扬州是苏中抗日根据地和淮南抗日根据地的重要组成部分，目前已发掘革命遗址和爱国主义场所150多处。各级团组织充分用好新四军铁军精神、淮海战役精神等革命精神资源，深入挖掘老一辈革命家、革命英烈的事迹，利用全市红色遗址、纪念场馆等在全市打造5条红色青年学习社线路。以群众喜闻乐见的形式，让红色资源热起来、党史学习活起来，有力引导和动员青少年做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

一方面，用党史故事和红色阵地感染青少年。宝应县利用周恩来少年读书处开展入团仪式，高邮市利用抗战“最后一役”开展主题团日活动，江都区利用“郭村保卫战”打造党史教育流动宣传平台和课堂。各级团组织顺应青年的所思所盼，形式上求新求活，内容上不断延伸，把学习教育工作做到他们的心坎儿里，让青少年与历史人物、历史故事、历史精神产生深度的共情共鸣。

另一方面，用历史性成就和美好蓝图激励青少年。各级团组织利用扬州3次繁盛的辉煌历史不断激励广大青少年奋勇争先，开设“扬州历史成就课堂”，帮助青少年了解扬州历史上的伟大成就。

服务青年献真心

团扬州市委把党史学习教育同解决实际问题结合起来，突出学深悟透，坚持问题导向，把学习成果转化成为群众办实事、解难题的动力和能力，推动为民服务解难题出实效。

“孩子父亲去世了，母亲也生了大病，眼看着孩子一点点长大，现在还只能和他爷爷睡在一个房间，感谢村里和热心企业给我们援建的梦想小屋，还有一直在帮助我们的志愿者，谢谢你们。”在甘泉街道，小琪（化名）的奶奶和大家诉说着家里的变化。在宏志行动的援建下，小琪有了自己的卧室。在学校老师、村团总支的团干部和社工志愿者的帮助下，以前自闭孤僻的小琪渐渐走出阴霾，向阳成长。

扬州市共青团大力实施青少年关爱重点项目。依托“希望村塾”深入实施为青年办实事——“宏志行动”“暖冬行动”等项目。实施“梦想改造+”关爱计划，坚持以爱筑梦，通过不断拓宽帮扶渠道、积极争取资源，充分发挥“梦想小屋”阵地和枢纽作用，为“事实孤儿”开展常态化服务。共募集项目资金338.25万元，建成小屋186间。建立市级青少年事务社工专业委员会，在全市打造6家综合服务平台“众益空间”、20家服务窗口“益工坊”等青少年事务培育基地，在扬州大学社会发展学院、全市各类社会组织服务平台、大型社工服务机构等设立5家实训基地。（刘枫、李润文）

(责编：丁元贺(实习生)、李依环)