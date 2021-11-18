美国当地时间11月9日下午，芝加哥大学附近街区发生一起恶性持枪抢劫案，一名不久前毕业于芝加哥大学的中国留学生不幸遇难。这已经是芝加哥大学附近今年以来发生的第二起中国留学生被枪击身亡的事件，就在今年1月，一名正在芝加哥大学攻读博士学位的中国留学生在一起连环枪击案中不幸身亡。

面对令人心痛的悲剧，如何保障留学生的人身安全再次成为公众关注焦点。

乌云笼罩芝加哥

枪击事件发生后，11月11日，中国驻芝加哥总领馆发布《对领区中国公民加强安全防范的提示》，强烈谴责滥杀无辜的凶残犯罪行为，要求美有关方面尽快查清和公布案件情况，并采取切实措施，保护包括中国留学生在内的中国公民的安全。总领馆同时提醒领区包括中国留学生在内的中国公民，要密切关注居住地治安状况，注意及时了解当地发布的安全预警信息，避免前往不安全地方，进一步提高风险意识，加强安全防范，确保自身安全。

正就读于芝加哥大学研究生二年级的中国留学生海希（化名）在接受本报记者采访时表示，这场枪击事件发生后，身边中国留学生的出门频率大幅下降，可以在家上网课的学生则尽量减少了去学校的次数。不得不前往附近超市采购时，大家也会结伴同行，避免独自出门。

芝加哥大学校长保罗·阿利维萨托斯在枪击事件发生次日发布视频，对事件中不幸遇难的中国留学生表示哀悼，同时表示，目前芝加哥正在制定方案，提供针对海德公园和周边社区短期以及长期的公共安全战略。

但这样的努力最终究竟成效几何，一些当地的中国留学生表示怀疑。

“类似这样的悲剧发生时，当地会增加学校周边警力，校方也表示会增强安防力量，但我感觉没有太多实质性的效果。这也是为什么这次事件发生后，一些学生反应特别强烈的原因——枪击事件很难被杜绝，让学生们十分缺乏安全感。”同样就读于芝加哥大学的中国留学生李越行（化名）对记者说。

理性应对恶性犯罪

海希告诉记者，就在前不久的万圣节清晨，她所在的学院就有教职工遭遇歹徒拦路抢劫，如今又发生了如此恶劣的枪击事件，这令她和同学们感到很难接受。

作为久负盛名的私立研究性大学，1890年由“石油大王”约翰·洛克菲勒创办的芝加哥大学曾诞生过著名的“芝加哥学派”，但这里猖獗的犯罪和枪支暴力也成为学生的心头之患。根据芝加哥警方相关数据显示，截至今年11月7日，海德公园及周边地区共发生枪击事件超130起，比去年同期增长了44%。

面对频繁的凶残犯罪行为，尤其是手持枪械的歹徒，学生如何最大化地保障自身安全？

在教育部留学服务中心编制的《留学美国安全手册》（以下简称《安全手册》）中，“社会治安”这一章节中按照诈骗、抢劫、盗窃、性侵、绑架、谋杀、枪击等几种犯罪类型逐一讲解，提醒学生提高自我防范和应对能力。

根据《安全手册》中的防范提醒，学生尽量不要外露个人财产，防止被尾随或预谋抢劫；如察觉被人跟踪，尽快前往商场等人多、光线充足区域。如确定被人跟踪，用脚踢路边的停车触发报警器，或随身携带可供吹响的哨子，引起他人注意。一旦遇到抢劫案件，保持冷静不盲目抵抗，牢记安全为先；留意并记住抢劫者外貌特征、持有的武器特征、汽车型号与车牌号等；注意保护现场证据，如有目击者，请其一同等待警察前来，或留下其电话也便警方联系作证。

李越行曾于去年圣诞节在其住所附近遇到过歹徒拦路抢劫。他告诉记者，面对持刀歹徒，他直接掏出口袋里的钱包交给对方，歹徒得手后立刻逃离现场，没有伤害他。李越行随后立刻报警，向警方描述了歹徒的主要外貌特征。

“现在回想起来我还是觉得万幸，如果歹徒有进一步过激行为，结局很可能会不一样。”李越行说。

安全意识不松懈

对安全隐患的担忧，也给当地留学生的生活心态造成了影响。海希身边不少刚来芝加哥没多久的中国留学生，正计划即便支付高额违约金也要搬离在海德公园附近的住处——枪击案就发生在海德公园附近。

“今年初那起枪击案发生后，我们紧张了一阵子，保持高度警惕。但是后来时间长了，就容易松懈，想要长期保持高度紧张的状态非常不容易。”海希说，许多学生都下载安装了一款名为“citizen”的安全类APP，这款应用可以随时提醒用户周边所发生的犯罪事件或安全事故，用户也可以上传周遭危险情况，供警察调查处理或解除警报。

“刚安装这款应用的时候，我还会被它频繁推送的内容吓到，就在离我们很近的地方，可能一晚上都会发生几起抢劫事件。一开始大家还会讨论，觉得情况怎么这么严重，但后来就变得‘习以为常’。”她说。

海希告诉记者，就在两周前，他们同学一行三人开车去超市采购，回家后大家下车从后备厢搬东西，司机一侧的车门并没有关闭。一位本地女性正好开车路过，她摇下车窗非常严肃地提醒海希一行人：“以后千万不要开着车门去后备厢搬东西，这样非常危险，汽车很容易直接被抢！”路人的提醒让海希和她的同学感到后怕，“可能就在我们松懈大意的某一刻，危险就会发生，之前所有小心谨慎的努力都将失去意义。”海希说。

“不出门”成了此时一些当地中国留学生的无奈之举，一些原本向海希咨询芝加哥大学申请的师弟师妹，也打算更换留学院校或城市。

海希说：“我自己是在两年前收到的录取，那时候芝加哥还没有像现在这么突出的安全隐患，如今，安全问题已经极大程度影响了我们的留学生活。人如果一直处于精神紧张的状态，时刻紧绷着神经，则负面情绪就会逐渐积累，心理状态就容易走向消极。”（孙亚慧）

(责编：林禹彤(实习生)、李依环)