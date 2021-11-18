本报记者 肖家鑫

核心阅读

青春期的孩子处于成长关键阶段，心理健康教育尤为重要。山东省济南三中通过配备专业心理咨询室和专职心理教师，开设必修和选修课程，建立起预防、咨询、干预、跟踪反馈的机制，学校、家庭、社会形成合力，帮助孩子健康成长。

这个学期，李倩（化名）成为山东省济南三中高一年级学生。有了新的同学和老师，从走读变成住校，李倩对校园生活充满期待，又难免有点忐忑。

不过，“刚开学，我们就上了入学适应主题心理课，参观了心理健康指导中心，完成了心理健康筛查，班上还组织活动增进同学之间的了解。”学校组织的一系列活动，让李倩渐渐适应了新环境。

开设入学适应课，指导情绪调节、挫折应对

十几岁的孩子正值青春期，面临来自学业和成长等的压力，青少年的心理健康教育需要得到重视。因此，在开学阶段打好心理健康教育的基础格外重要。

邱启英是济南三中专职心理教师，多年来为许多学生做过心理健康辅导，“为了促进高一新生更快地适应高中阶段的学习和生活，我们精心设计了心理健康教育‘大礼包’，包括全员心理健康筛查、评选心理委员等。”

其中，入学适应主题心理课主要针对学生在初高中衔接阶段可能遇到的问题，帮助学生尽快适应新生活。“老师不但会给我们讲解基本的心理健康知识，还会从改进认知、快乐学习、人际交往等方面提供具体指导和建议。”李倩说。

李倩以前是走读生，现在过上集体生活，对如何处理和室友的关系有点迷茫。主题心理课上，老师的生动讲解让同学们明白：当进入一个新的学段，大量新鲜信息涌来时，人的内心难免会产生兴奋、无措乃至焦虑等一系列连锁的情绪反应。只要科学应对并适当调整，就能顺利度过。

为了全面掌握高一新生的心理健康状况，根据济南市教育局统一部署要求，济南三中对学生进行了全员心理健康筛查。邱启英介绍，筛查使用中小学生心理健康诊断测验，其中诊断为心理健康状态异常的学生，在保护学生隐私的前提下，加强关注和辅导；在此基础上，再由班主任和心理教师进行访谈和跟踪；对于存在严重心理问题的学生，学校会制定特别的指导方案，班主任加强关怀和陪护，心理健康指导中心也会针对这部分学生做进一步随访。

在学校的心理健康指导中心，设有心理咨询室、宣泄室、音乐放松室、沙盘游戏室等不同功能的房间。对李倩来说，这里更像可以安心倾诉的角落，“同学们不开心了就可以来这里待会儿。”

排剧、做游戏，菜单式课程受欢迎

“心理健康教育是一项需要长期坚持、润物无声的工作。”济南三中专职心理教师李华说，从实践观察发现，青少年出现的心理健康问题有普遍性，但学生间的个体差异也很明显。

为此，济南三中开设了主题式心理健康必修课，面向高一年级全体学生，由专职教师授课，包括环境适应、悦纳自我、学会学习、情绪调节等多个主题。

高二学生张瑞（化名）就曾有过自我认知的问题，有时觉得心里矛盾、彷徨。“这名同学的情况其实是很典型的青春期特征，这个时期，孩子的世界观和价值观正在形成，有可能产生迷茫与叛逆。”李华说，学校开设的悦纳自我主题心理课，正是希望教会孩子如何在这个阶段更好地认识自己、树立自信，乐观积极成长。

针对个体间的差异，学校还设立了心理选修课，提高学生参与活动的积极性。“我们开设了8个系列活动课程，提供‘菜单式’选择，提高心理健康教育的针对性，让学生能够选择最合适的内容，提高课程的有效性。”李华介绍，其中微笑墙制作指导课、心灵加油站引导课、定制化班级团队建设课、高三考前心理疏导课、青春感情处理课等，都很受学生欢迎。

授课形式也不拘泥于单方面讲授，而是采取团队游戏、观看心理电影、表演心理剧等方式，充分调动学生参与的积极性，充分发挥教师引导和学生自主成长的双重作用，形成积极向上的班级氛围。张瑞就和同学设计排演了一场心理剧，让同学们了解怎样增强自控力。

学校、家庭、社会，各方形成合力

不久前，一个平时表现不错的女孩哭着来找邱启英倾诉。连续3次谈话后，女孩吐露实情，原来在一次例行班干部人选调整时，她不再担任劳动委员，感到很挫败。邱启英一边跟女孩谈心，一边联系班主任了解情况，最终成功开导了女该。“后来的跟踪反馈，也显示这次心理干预的效果不错。”邱启英说。

为建立起预防、咨询、干预、跟踪反馈的心理健康教育闭环，济南三中共配备了9间专业心理咨询室，5名专职心理教师和2名兼职心理教师，设立咨询预约制度，根据筛查结果和心理辅导信箱获取的信息，对有需求的学生进行心理辅导。针对学生在学习压力、情绪调节、人际交往等方面存在的问题，进行个体或者团体的心理辅导。对需要关注的学生采取“一人一策”，安排专职心理教师进行跟踪随访，及时反馈，根据学生实际需要提供咨询服务和个体辅导。

“心理健康教育不能仅仅是‘救火队’，更要是‘防火墙’，成为育人的重要支撑。”邱启英说，同时需要学校、家庭、社会形成合力，帮助孩子健康快乐成长。

济南市政府秘书长王品木介绍，济南秉承“全员育心，全心育人”理念，制定出台了《关于加强济南市学校心理健康教育的意见》，确定了5年学校心理健康教育工作的时间表、任务单和路线图，对师资培养、课程设置、家校协同提出明确要求。通过开通市级学生心理关爱24小时热线，全天候呵护学生心理健康。

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 13 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)