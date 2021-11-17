人民网北京11月17日电 根据教育部考试中心安排，2021年下半年全国大学英语四、六级口语考试定于11月20至21日举行。记者了解到，受近期疫情影响，为进一步做好防控工作，保障考生和工作人员身体健康，黑龙江、河北、宁夏、四川、甘肃等地近期发布通知，宣布取消本次口语考试，考试报名费将按原缴费渠道全额退回。

黑龙江 11月1日，黑龙江省招生考试院发布通知，称鉴于黑龙江省疫情防控最新形势及发展不确定性，为保障考生和涉考工作人员生命安全和身体健康，根据黑龙江省疫情防控指挥部要求，取消包括2021年下半年大学英语四、六级口语考试在内的三项社会考试。此次报考费用将按原缴费渠道全额退回。

宁夏 11月11日，宁夏教育考试院发布通告称，经研究并请示教育部考试中心同意，停考原定于11月20日至21日举行的2021年下半年大学英语四、六级（口语）考试和书画等级考试。另外，宁夏教育考试院将通过原缴费渠道全额退回考生的考试报名费，并在通告中提供了联系电话供考生咨询相关事宜。

河北 11月11日，河北省教育考试院发布公告称，鉴于本省炎疫情防控最新形势及发展不确定性，为保障考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康，经教育部考试中心批准，决定取消河北省本次全国大学英语四、六级口语考试。此外，此次考生的报考费用将按原缴费渠道全额退回。

四川 11月12日，四川省教育考试院发布通告，鉴于四川省目前新冠疫情防控的严峻形势及发展的不确定性，为保障考生和工作人员的生命安全和身体健康，经教育部考试中心批准，现决定取消四川省2021年下半年全国大学英语四、六级口语考试。根据通告，此次考生所缴报考费用将按原缴费渠道全额退回。

甘肃 11月14日，甘肃省教育考试院发布2021年下半年甘肃省全国大学英语四、六级口语考试停考公告。公告指出，鉴于甘肃省新冠肺炎疫情防控最新形势，为了巩固防疫成果，防止疫情反弹，保障广大考生和涉考工作人员生命安全和身体健康，经研究并报请教育部考试中心同意，决定取消甘肃省本次考试。本次考试报名费将按原缴费渠道全额退回，退费环节考生无需再做申请。（李依环、孙竞、实习生陈雪婷）

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