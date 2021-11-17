本报记者 齐志明

原标题：农民放心种舒心卖（消费万花筒）

在江苏盐城市秋粮丰收季，从田间地头到市场档口，到处可见供销人为农服务的忙碌身影。

在射阳县洋马镇潘东村，菊花是支柱型产业，家家户户房前屋后都种着一簇簇菊花。在菊花采摘旺季，射阳县天佑农产品购销有限公司车间内蒸汽杀青机忙碌地运转着。公司收购村民种植的菊花后进行加工，经过杀青、烘干、包装、产品检验等环节，商品就会在拼多多、天猫等电商平台开设的自主品牌“有禾旗舰店”上架，如今线上日均发单量超5000单。

创业之初，企业的发展离不开洋马镇供销合作社的大力支持。缺货的时候，该供销合作社提供货源；缺乏资金时，供销合作社提供贷款担保；不了解技术，供销合作社请专家来做培训。“没有供销社的支持，就没有我们公司的现在。”公司总经理杨敏明说，公司现在每年购销3000亩菊花和2000亩小麦、果蔬等农产品，有力地解决了周边农户销售难问题。

这些年，盐城市供销合作社紧扣市场需求，着力做好农产品收储、烘干、销售等“后半程”服务，加强与涉农部门在农产品基地建设、产销对接、品牌培育以及人才技术等方面合作，积极拓宽服务领域，延伸农业社会化服务链条。

“如今农民当‘老板’，我们当‘保姆’。”东台市时堰供销合作社主任陈礼银说。2015年1月，时堰供销合作社与时堰镇农业中心共同发起成立全省首家新型农业社会化服务组织——东台市东时为农服务合作联社。这是时堰供销合作社通过探索“农综社”改革，构建以农民为主体、合作制的新型综合性农民合作社的成功实践。截至目前，合作联社农机服务已覆盖全镇所有行政村，受托农田6万多亩，受益农户1.8万户。

农业社会化服务插上了互联网、大数据“翅膀”。今年4月，由供销合作社牵头发起的滨海县农业社会化服务联盟正式运营，服务联盟搭建县镇村三级网络，为农民提供生产合作、供销合作、技术合作、信用合作4项服务，每5公里半径设置一个服务点，首批48家会员已开始营业。服务点各种动态信息“入库上网”，农民一键呼叫，各种服务组织随即应答。

当前，全国供销系统农业社会化服务加快推进。江苏省供销合作社相关负责人表示，今年1至9月，全省供销系统农业社会化服务面积达1339.9万亩。下一步，江苏各级供销合作社将深入实施农业社会化服务惠农工程，推动形成主体多元、形式多样、便捷高效、全链受益的农业社会化服务新格局，努力为乡村全面振兴和农业农村现代化贡献力量。

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 19 版）

(责编：李依环、郝孟佳)