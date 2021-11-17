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内蒙古辽宁吉林黑龙江将开展生态环境联合执法

2021年11月17日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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本报沈阳11月16日电  （记者刘洪超）记者从辽宁省生态环境厅获悉：内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江四省区生态环境厅共同签订生态环境执法联动协议，本着联合治污、团结治污原则，开展联防共治、联合执法等工作。

据悉，这是内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江四省区首次签订关于开展联合执法行动的工作协议。在联防共治方面，四地将加强团结协作，共同打击生态环境违法行为，合力推进环境污染防治，共同维护群众环境权益。在属地管理方面，将切实做好本行政区域内环境污染隐患的排查和整改工作，加强监管，控制和减少对相邻地区的污染影响。在工作机制方面，将建立执法联动联席会议制度、信息共享机制、案件交办机制等，实现区域联动。在联合执法方面，将对边界地区的环境污染问题、环境污染案件、跨省区河流生态环境问题等定期开展联合执法行动，督促重点行业企业严格落实达标排放要求。

下一步，四省区将加大对省际交界处、重点流域上游、乡村及偏远地区等监管力量薄弱区域的执法力度，继续深化行政边界地区生态环境联防联控、协同执法，严厉打击跨行政区域生态环境违法犯罪，形成长效机制。

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 15 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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