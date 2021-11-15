原标题：村里来了一群清华“建筑师”

“以前我家这边基本不住人的，屋顶长满了草，现在改造之后又实用又好看。”站在焕然一新的房子前，江苏省南京市高岗村村民胡腊梅发出这样的感慨。

2018年年底，清华大学和南京市高淳区政府在高岗村共建江苏省首家清华大学乡村振兴工作站，在清华学子的乡野实践下，小山村呈现了新的模样。胡腊梅家的老房子，也在这样的契机下经过设计改造，成了当地孩子们学习阅读的空间。

胡腊梅的女儿褚婷婷，目前是高淳区高岗村运营部助理，她说：“通过这样的设计改造，当地村民得到了更多的就业机会，也让外面更多的人知道了高岗。”

2017年10月，清华大学首创“乡村振兴工作站”模式，形成长期服务乡村振兴国家战略的站点网络，围绕产业发展、人才培养、文化传承、人居环境和组织建设五个方面助力乡村发展。

自党史学习教育开展以来，清华大学乡村振兴工作站积极响应“我为群众办实事”实践活动的号召，组织学生利用毕业设计的契机，参与改造乡村闲置房屋，为地方解决贫困问题、促进持续发展注入资源，推进村庄基础设施建设与人居环境改善。

当过厨师的村民诸春花想办个农家乐，便请清华学生帮忙设计改造住宅。经过现场调研，与村民、施工队的沟通，同学们决定将诸春花的住宅改造成为一个具有餐饮、休闲、娱乐功能的农家乐。

清华学生建议改造两个包间，增加院内的室外餐位、储藏空间、吧台土灶和一处室外洗手池。农家乐的呈现效果，得到了诸春花的认可。

“同学们设计了十几套方案。有了他们（这些改造项目），村民愿意出力干活的，都有活干。”诸春花说，“高岗村让大学生建设得更好了，大家都很自豪，没有他们就没有我们今天的高岗村。”

“当国家提出实施乡村振兴战略后，我们提出‘工作站’的概念，希望能够长期扎根一个地方，服务当地的乡村发展，所以拓展出了乡村振兴工作站的项目。”清华大学建筑学院团委老师程正雨说。

“‘乡村振兴工作站’项目让同学们真正走到田间地头，去了解不同的生活，对国情民情有更深的认识，还能够在实际操作中提升建筑学院同学的专业能力，发挥一个建筑师应有的素养。同学们还在乡村建设中与村民同吃同住同劳动。”程正雨说。

“乡村振兴工作站”实践项目受到同学们的欢迎，今年暑假，清华大学建筑学院组建了46支队伍，600余人参与，其中还包括1/3其他专业的同学。

截至2021年6月，工作站已于全国15个省市设立25个站点，共计2800余人次依托站点开展服务工作，改造设计完成闲置房屋2.5万平方米，辐射服务10万余名村民；工作站引入政府及企业各项建设投资超过1亿元；依托各站点开展了诸如福鼎“共生计划”、文登“新村民计划”等特色产业培育与社区发展活动。

“为了更好地加强学生在实践中的专业培养，传承‘真刀真枪做毕业设计’的清华传统，我们从2019年开始探索将工作站的方案深化及施工图设计等，融入同学们的毕业设计中去。希望同学们可以通过毕业设计去解决现实问题，产生更好的效果和应用价值。”清华大学建筑学院党委副书记张弘说。

朱垠青是清华大学2015级建筑学本科生，他选择“乡土营建-清华大学乡村振兴工作站设计”作为自己的毕业设计题目，并在一年内完成了工作站的方案及施工图设计。不久前，他在福建省宁德市福鼎市东角村设计的福鼎乡村振兴工作站二期，已经建成并投入使用了。

和朱垠青一样，后续参与工作站毕业设计的李英培、陈美竹等同学，也来到了东角村。她们基于以往的设计与建造，进行了工作站片区优化升级，在附近设计建造乡村振兴展览馆和大礼堂前广场。

展览馆保留了原有的村内闲置仓库的墙体，在内部置入了独立结构，加建二层空间及坡屋顶。广场按照政府和村民的要求，设计了大台阶、景观广场和休憩装置，未来将大大丰富村民的社区文化及健康休闲生活，并为清华实践支队后续活动“共生计划”留出了设计的空间。

“同学们通过对试点村落中200-300平方米的住宅、粮库、学校等闲置或废弃房屋进行改造，为开展乡村驻点服务、助力乡村全面振兴提供重要场所。”张弘说，“在福鼎站，东角村的村民积极性被调动起来，他们会主动拆除周边的违章建筑，参与到儿童花园的改造活动中，我们还收到了他们的手写感谢信。通过深化与地方政府的校地合作，乡村发展的内生动力被逐渐激活，小渔村的面貌日新月异。”

谈到项目未来的发展，张弘告诉中青报·中青网记者，“首先，我们会进一步拓展站点网络，争取覆盖更多的地区，同时均衡站点布局。第二，希望进一步扩大平台的辐射影响，团结更多的高校、专业，发挥各自优势，形成助力乡村发展的合力。第三，希望进一步提升这个平台服务乡村发展的综合作用，吸引更多青年学子返乡创业，探索乡村治理新模式，助力乡村全面振兴。”（叶雨婷 实习生 苏菁菁）

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