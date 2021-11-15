原标题：“心语热线”呵护学生心理健康

“老师，感谢您的帮助，我现在知道怎么做了，如果没有‘心语热线’，我真不知道后面会发生什么……”初冬的一个周日，山东青岛胶州市北京路小学心语热线志愿者王娟刚到办公室，就接到了学生吴义（化名）的感谢电话。几天前，王娟刚完成了对吴义的最后一次面询。

吴义是一名初三学生，父母离异后跟着父亲生活，父亲酗酒暴躁，酒后就会动怒打人。吴义对此非常恐惧，学习也非常吃力，学校里人际关系也不好，这一切让他很无助，甚至有了轻生的念头。

“好在有‘心语热线’，这个孩子在最迷茫的时候拨打了我们的电话。”王娟说。

王娟所说的“心语热线”是2010年胶州市在全省率先开通的全天候24小时公益心理咨询服务热线，志愿者全部来自胶州市各学校专、兼职心理教师，他们每天为全市中小学生及家长免费提供8小时面询服务和24小时在线咨询服务。

“作为中科院心理健康蓝皮书的合作单位，我们参与了中国国民心理健康发展报告的调研工作。调研结果显示，青少年出现的各种典型心理事件主要与他们心理健康素养知晓率低、适应能力差、应挫力弱、学习力低等密切相关。”胶州市教体局健康成长指导科科长耿姗姗告诉记者，为此，他们通过“五全”工作法（全过程指导、全天候呵护、全员化参与、全方位合作、全区域推进）来提升青少年心理健康素养，通过开通“心语热线”，弥补家、校、社会协同育人能力不足的短板，逐步实现“让生命更精彩、让家庭更幸福、让社会更和谐”的教育愿景。

“老师，谢谢您，要不是您的帮助，我恐怕都不能顺利参加高考了。”高三学生小雪（化名）结束第8次咨询后，向“心语热线”值班老师徐国鹏表达感激。

几个月前，小雪因为成绩下降，一度出现了情绪低落、兴趣减退、焦虑等情况。徐老师先后运用沙盘、焦点解决等技术以及家庭成员访谈等方式，经过8次公益面询，帮助小雪逐渐走出情绪的阴霾，使她的学习、生活步入正轨。

“小雪这个案例是一个长程辅导，辅导的效果这么好，离不开她本人的坚持和对老师的信任。”徐国鹏说，随着社会经济发展，当下青少年的个人成长面临着越来越多的矛盾和挑战，他们需要陪伴、倾听、理解和接纳。因此，无论什么时候接到求助电话，志愿者都会耐心地给予倾听和解答。

数据显示，“心语热线”开通11年来，已形成近120人的咨询团队，累计辅导案例达12520人次，多次化解一些重大的心理危机，成为呵护青少年心理健康的“连心线”。

为了延伸“心语热线”的影响力，胶州市还开通了“胶州教育心语”公众号，每日为广大师生、家长推送心理健康小知识并录制了音频，将紧扣时代发展、青少年成长最需要的心理健康知识和家庭教育知识分享给大家。

“在‘双减’政策背景下，青少年的心理健康问题会更加受到重视。”胶州市教体局局长马加波说，他们将进一步完善以“心语热线”为抓手的社会心理服务体系，充分发挥学校、家庭、社会三位一体的精准育人功能，建立良好的教育生态，让每个生命个体都绽放出属于自己的光彩。

（本报记者 刘艳杰）

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