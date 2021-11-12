培训课现场。人民教育出版社供图

近日，“贵州省‘国培计划（2021）’——易地扶贫安置点学科骨干教师（小学、初中音乐）培训班”在浙江省杭州市举办。本次活动由贵州省教育厅主办，人民教育出版社所属人教文化交流中心承办，来自中央音乐学院、北京人民艺术剧院、浙江音乐学院等单位的专家、学者开展了为期十天的专题培训，围绕中小学音乐教师的思想政治素养与音乐教育教研、教学创新的热点与重难点等进行了深入分享。

据介绍，近年来，贵州省面向全省易地扶贫搬迁安置点义务教育阶段骨干教师开展系列“国培计划”培训，着力针对教师的师德师风，对新环境、新岗位的适应，对新课程、新教材、新教法的理解，以及课堂教育教学能力提升等方面开展专项培训，整体提升教师的专业素养和师德师风水平，确保安置点的孩子有学上、上好学。其中，小学、初中音乐学科培训任务由人教文化交流中心承担。

聚焦最新修订的《中华人民共和国教师法》提出的师德规范要求，本次培训邀请了华东师范大学副教授姚荣进行了现场分享与解读，旨在助力参训教师深刻理解“教师”这一角色对塑造人的重要意义、了解法律赋予教师的权利和义务，鼓励他们做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。

此外，有关负责人介绍，为有效提升音乐课堂的教学质量，提高参训教师的理论和实践能力。本次培训设计了“基于素养导向的音乐生本课堂教学改革实践与思考”“音乐教学中‘有效聆听’的实施策略”“以评促教的常态化教学研究”等课程。培训内容聚焦音乐课程核心素养、音乐关键能力、音乐课程的有效教学及评价等，围绕音乐素养、构建生本课堂的改革目标，强调基于核心素养导向的音乐课堂应是为学而设、为学而教、为学而融、为学而评的“四为课堂”。

(责编：李依环、秦华)