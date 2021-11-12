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中国留学生在美遭抢劫遇害

2021年11月12日08:53 | 来源：北京青年报
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原标题：中国留学生在美遭抢劫遇害

11月11日，外交部领事保护中心发布消息称，北京时间11月10日，一名中国留学生在芝加哥大学附近海德公园遭遇持枪抢劫，胸部中枪后送医抢救无效不幸死亡。中国驻芝加哥总领馆第一时间启动应急机制，要求当地警方尽快破案，严惩凶手。目前总领馆正会同芝加哥大学协助当事人家属处理善后事宜。外交部领事保护中心再次提醒在美留学人员加强安全防范。

对此，中国驻芝加哥总领馆也在11日发消息称，美国当地时间11月9日下午，芝加哥大学附近街区发生一起恶性持枪抢劫案，一名不久前毕业于芝加哥大学的中国留学生不幸遇难。

中国驻芝加哥总领馆对该中国同学不幸遇害深感震惊和痛惜，向遇害者家属表示深切哀悼和慰问。

总领馆强烈谴责滥杀无辜的凶残犯罪行为，要求美有关方面尽快查清和公布案件情况，并采取切实措施，保护包括中国留学生在内中国公民的安全。

总领馆在此谨提醒领区包括中国留学生在内的中国公民密切关注居住地治安状况，注意及时了解当地发布的安全预警信息，避免前往不安全地方，进一步提高风险意识，加强安全防范，确保自身安全。如遇安全威胁，请立即拨打美国报警、求助电话：911（可要求中文服务）。同时，可向该馆寻求进一步领事协助。（记者 戴幼卿 见习记者 吕安琪）

(责编：李悦宁(实习生)、郝孟佳)

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