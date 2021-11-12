原标题：这所职院的人才培养重点 从“传统轻工”转向“智联工业”

近日，江苏省科技厅发布《关于确定2021年江苏省科技副总项目入选对象的通知》，常州工业职业技术学院（以下简称常州工业职院）的杨博媛、陈怀民、石文鹏、袁凯烽等16位教师进入入选名单，他们将分别到江苏奥通光电缆科技有限公司、无锡市耀鑫新材料科技有限公司、常州市聚智新材料科技有限公司、常州市豪迈干燥工程有限公司等企业连续任职2年。

科技日报记者了解到，这是江苏省人才办和省科技厅共同设立的人才项目，也是江苏推进产教深度融合的创新举措，旨在鼓励支持高校院所科技人才到企业兼任科技职务，推动江苏企业科技创新和产业高质量发展。

“近年来，学校高度重视产学研工作，通过整合资源、组织对接和精心服务，鼓励教师和企业开展‘四技’服务，主动对标省科技副总和产学研合作项目等省科技厅项目，已连续两年获批数名列全省高职院校前列，将有力提升学校产学研合作的深度和社会服务能力。”该校副校长蒋新萍说。

建平台、引资源，打造“双师型”高层次团队

高职院校作为国民教育体系的重要一环，仍存在专业同质化、生源不足、高端人才短缺、科研力量薄弱等问题。面对传统产业转型升级和智能制造、物联网、人工智能等新兴产业发展的需求，如何通过创新体制机制、转变人才培养方式、提升服务行业能力，走出一条高职教育特色化高质量发展新路？

“常州工业职院依据行业新技术、新模式、新业态的发展实际，从过去面向‘传统轻工’加速向服务‘智能轻工’转型，建设一支卓越师资队伍，着力发展新兴产业相关专业，为行业培养更多高素质复合型技术技能人才，积极拓展社会服务平台，强化社会服务功能。”该校科技处处长蒋正炎说。

5年来，常州工业职院在转型发展中创机制、转思路、变方式，注重做好“顶天立地”文章。“顶天”是通过建设教学科研平台，引入一批高层次人才，打破学校发展瓶颈，跳出低水平、同质化竞争，打造出多个能承担国家和省重大教学、科研任务的创新团队。

“立地”则是围绕强化教师双师型内涵建设，通过深化产教融合，实现校区教学科研一体化，让教师进得了企业，工匠教师上得了讲台，每年开展师生科研创新成果展，并使成熟成果能够及时落地。

“我们牵头成立全国智能化钣金制造职教集团，依托行业组织和重点企业，共建国家级公共服务平台，以及省级工程技术研究开发中心、科创平台、产教企业集成平台，有效解决了教师教学科研和学生双创载体不足的问题，并在校内设立科研创新团队、博士基金、青年基金等，为师生创新创业提供了优越的条件。”蒋正炎说。

蒋正炎介绍，5年来学校已成功引入各类专业急需的高层次人才30多人，并形成一支江苏省产业教授“工匠教师群体”。目前，学校600余名在教职工中，副高以上职称比例达39.26%，硕、博士学位比例达79.69%，专任教师“双师”素质比例达91.21%。

值得一提的是，学校凭借培育出的一批优秀教学团队和优秀科技创新团队，先后承担国家、省级、市级各类纵向项目271项，横向科研项目415项；其中，获得江苏省科学技术奖一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项。

调专业、办大赛，实现人才培养路径变革

在该校领导看来，高职教育不同于本科教育，高职教育重在为企业培养大批高素质复合型技术技能人才，培养更多的国家级、省级“工匠”，且科研方向侧重于应用性研究，能够解决生产技术的难题。因此，无论是从专业设置，还是专业建设重点，都必须有科学合理的定位，探索专业特色化人才培养模式。

该校作为一所地方高校，原来的专业建设主要围绕普通家电、模具、塑料、汽修等展开，学生毕业都是进入企业生产一线任操作工。然而，随着企业转型升级和智能制造业的快速发展，这些老专业一度出现学生“招不进”“难输出”的现象。

该校以被列入全国首批“1+X”证书制度试点院校、教育部第一批现代学徒制试点项目建设单位、教育部批准工业机器人领域职业教育合作项目建设单位等为契机，依托多领域的实训平台、“双师型”教师资源，突破传统轻工教育的思维，加快建设材料工程（环境工程）、现代装备制造、智能控制、信息工程（人工智能）、轨道交通等学院，加速推进专业转型升级，打造工业机器人、智能控制技术、大数据技术应用、环境工程等一批特色专业。

“企业对于自动化专业毕业生的需求，不再仅停留在会操作，更需要能进行程序修改、仿真、建模等。”蒋正炎说。

为此，该校针对企业实际需求，一方面通过实施导师制，从大二把相关工程技术植入教程，对学生开展个性化重点培养；另一方面，通过举办各类专业大赛，全面考察学生的实际技能、工艺水平和综合职业素养，达到以赛促学、以赛促教、以赛促改，让高素质专业技能人才培养走向精准化、群体化。

如今，该校每年有3000多名学生参加校内外组织开展的各类技能比赛。2011年以来，在全国职业院校技能大赛中，该校学生参赛团队先后获得18块金牌。今年，在江苏省职业院校技能大赛中，该校学生获得12个一等奖，全省排名第一。

值得关注的是，这些获奖毕业生，还没出校就被企业“抢订”。近年来，常州工业职院更是面向地方，创新办学方式。学校与武进国家高新区、常州市西太湖管委会等深度合作，建立“跨企业培训中心”，让学生在不同的企业、不同的岗位得到锻炼，实现人才培养路径变革。（过国忠）

(责编：李依环、郝孟佳)