原标题：“孩子们过好了我才心安”

【退役军人风采录】

他的微信头像是在雷锋像前敬礼的照片，做一个像雷锋一样“心里永远装着别人”的人是他的追求——他就是2021年度“最美退役军人”、上海张志勇公益服务社理事长张志勇。

1976年，17岁的张志勇积极响应国家号召，成为一名光荣的海军舰艇战士。然而4年后的一次意外受伤让张志勇不得不离开部队，他被分到上海一家国有商店工作。借着改革开放的春风，张志勇“下海”创业。短短几年时间，张志勇就把自己的外贸公司经营得风生水起。

2002年，张志勇怀着对“彩云之南”的美好向往来到西双版纳。在一趟长途客车上，张志勇遇到一位勐海县小学老师，老师邀请他前往勐海县勐遮小学。“知道山区很穷，但没想到那么穷。”张志勇回忆起那些穿着不合身旧衣服的孩子，那一间间昏暗破败的教室让他揪心不已。张志勇的首笔捐款捐给了一个与盲眼奶奶相依为命的孩子，丧父的孩子怯生生地拉着他的袖口，小声唤了一声“阿爸”，孩子清澈又渴望的眼神和一声“阿爸”，让张志勇原计划5天的旅游延长到2个月。张志勇踏访了勐海县周边10多所学校，每到一处，他都将困难学生拉到身边聊一聊，然后尽自己所能捐助，很快便花光了随身带的旅费。

回到上海后，张志勇心中始终牵挂着云南的孩子们，他决定深入乡村帮困助学。他卖了自己的车和店铺，用10万元购买了衣服、文具等物资，义无反顾地踏上公益之路。再难走的山路再偏僻的山村也挡不住张志勇的步伐，他的帮困足迹踏遍云南各地。不知何时起，孩子们对他的称谓从“老师”“叔叔”变成了“上海阿爸”。

一己之力毕竟有限，就在张志勇的慈善捐助面临停滞之际，他的故事开始被社会关注，越来越多的慈善组织和爱心人士愿意同他一起帮助贫困学生。于是，2014年6月，上海张志勇公益服务社正式成立了。通过这个平台，张志勇整合各种爱心资源，解决山区贫困孩子生活、学习等方面的困难。

公益服务社成立不到半年，张志勇就带着社会各界捐献的2000套被褥和文具、书籍等学习用品赶赴云南勐海、红河等边远山区，为那里的贫困师生送去来自上海的温情。2016年，张志勇在勐海县黎明农场设立“爱心墙”，定期为贫困家庭捐赠衣物，至今已捐赠爱心衣物3000余件。2018年，张志勇公益服务社屏边站挂牌，首批捐赠物资和资金共计18.6万元；他还多方联络、筹款，帮助因病患只能蹲在地上爬行的云南哈尼族女孩李瑶芬到上海治疗，实现了这个女孩站起来走路的梦想。

张志勇不辞辛劳，只为一个念头：“孩子们过好了我才心安。”如今，张志勇的志愿者团队越来越壮大，志愿者数量超过千人。截至目前，上海张志勇公益服务社已捐款280余万元，捐赠各类物资580余吨，惠及贫困学生近5万人。（记者 刘小兵）

(责编：张若琳(实习生)、李依环)