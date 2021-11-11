原标题：最年轻“小叶子”仅16岁 进博会：05后走上台前

年龄最小志愿者。

去年进博会上，最小的“小叶子”生于2004年12月31日，今年，05后也开始在进博会这个开放的世界舞台上崭露头角。

国展中心7.1馆和6.1馆之间的百胜中国美食体验馆前停着两台AI智能餐车，车内放着比萨和美式咖啡。不过围拢在智能餐车附近的观众多数会问：“这餐车可以自己移动吗？”

“为了馆内安全起见，这辆车是不移动的。点击车身上方的电子屏可以自助下单。”来自上海市现代职业技术学院的05后“小叶子”胡俊浩一遍遍耐心回答着。餐车里的食物每半小时需更换一次，带教老师只教了一遍，胡俊浩便能按照步骤熟练操作电子屏，准时更换车内的餐食。

“请问文创馆在哪里？”“想问一下怎么去医疗器械馆？”更多时候，他还要负责问询指引。

这名看上去普普通通的一年级“小叶子”出生于2005年8月，学的是酒店管理专业，是今年进博会4746名志愿者中年纪最小的。进博会开始前，他每天刻苦训练站姿和礼仪姿态，并认真学习标准的手势指引，站姿训练一次就得20-30分钟。

中午同一时间，同校的张欣艳举着餐饮引导牌站在国展中心16米层R-315处的临时就餐点，提供餐饮问询、引导等服务。“这里提供堂食吗？”一个挂着交易团工作牌的人前来询问。张欣艳稍稍挺直了身体，上前半步说：“可以堂食，请扫码点餐。”

她所在的点位靠近中心圆楼，每日来往人流不断，用餐高峰时餐饮点门口时常排着队，她还常常被问“食品馆怎么走？”“7.2馆在哪里？”虽然已经站了一上午，心中装着地图的她总能回答得一丝不差。

对张欣艳和胡俊浩而言，这是他们第一次脱离家庭的庇护、学校的保护，通过志愿服务独立接触社会。“我还是第一次和那么多陌生人说话。”张欣艳担心自己年龄偏小不能出色完成志愿服务，上岗前进馆实训时，她用脚步丈量巨大的场馆，还通过视频观看了前几届“小叶子”交流心得。“‘请’字放前面”是她上岗前给自己默默念的重点。

胡俊浩是个阳光、自信的男孩，除了做好充足准备，他还十分有责任心，中午换岗时他都是一路小跑着去“小叶子”之家吃饭，“我得赶紧吃完下来换另外的同学，不能耽误其他人吃饭。”

16岁的上海财经大学法学院大一新生陈可舒，是今年进博会120名上财“小叶子”中年龄最小的一个。陈可舒是个“进博迷”。她是河北人，在石家庄读高中。从高中起，每年11月，食堂的电视中都会播放进博会专题新闻，“一边吃饭一边看新闻，每次看到我就觉得这个好好玩，有那么多新奇的东西。”

当时才十四五岁的她，最感兴趣的就是食品和农产品馆。她会看着电视里品尝火鸡面辣得出汗的观众哈哈大笑，还看到有人造肉这种新奇的东西，“我当时想，怎么有这么好的事，这么多东西都可以随便试吃。”

今年考到了上财，陈可舒一进学校，就在学校新生领航计划中打卡了“独立报到”“主题班团课”等校园融入任务，并且找到了开启自己大学生活的“钥匙”——加入校团委志愿服务中心，“先从学校志愿者做起，再去进博会这样的国际大舞台。”

第一次做进博会志愿者，陈可舒要承担的是第四届虹桥国际经济论坛的服务工作，要为场内场外、各类嘉宾做指引，“问我路，我基本都能指出来。”她自信地说。

进博会开幕前，在巡馆过程中，看着巨大场馆在短时间内迅速建设、完善，各路展商陆续进驻，她既为我们国家的行动力感到自豪和震撼，也更加深切地认识到了自己和国家间的联系，更清晰地认识到了自己作为一个大学生的定位和职责。（刘晶晶、周胜洁、王烨捷）

(责编：陈雪婷(实习生)、熊旭)