原标题：厦大支教团为宁夏中小学生提供云端教学

11月7日晚，厦门大学公共卫生学院副教授陈田木通过云端平台给远在2500公里外的宁夏隆德县、海原县和彭阳县的近万名中小学生上了一堂别开生面的疫情防控科普讲座。

这3个县是厦门大学研究生支教团在宁夏的支教地。依托高校优质师资资源和远程直播技术手段，为支教地学生提供专业化、常态化的科技文化知识云端教学，是厦门大学研究生支教团创新“互联网+支教”模式的实践探索之一。

“德尔塔新型冠状病毒毒株与以往的相比有何过‘毒’之处？”“什么是新冠肺炎预测模型？”“中小学生应该如何打造‘金钟罩’，让新冠病毒无缝可入”……陈田木在讲座中围绕什么是新冠病毒、新冠病毒如何传播以及如何防控3个问题，向学生们普及了疫情防控知识和自我防护技能。

海原关桥中学七年级学生余阳说：“陈老师的讲座让我了解了疫情的产生和发展过程，在疫情面前我不再那么焦虑和恐惧了。”隆德四中九年级学生康凯在笔记中写道，“生命科学原来如此神奇！我一定要努力考上厦门大学，将来为人类健康和医学事业作贡献。”

厦大团委相关负责人介绍，下一步，该校研究生支教团将持续对接厦大优质师资力量，根据小学、初中、高中不同学段设计特色课程，进一步丰富“云讲堂”的教学内容，努力打造一批可复制推广的“云端金课”，为宁夏地区学子逐梦成长注入新动力。（夏支宁 中青报·中青网记者 陈强）

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