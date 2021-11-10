人民网北京11月10日电 近日，中央民族大学举办“心怀‘国之大者’培养一流人才 ”媒体记者“民大行”活动。中央民族大学党委副书记、校长郭广生表示，中央民族大学是中国共产党扎根中国大地创办民族高等教育的成功典范，学校将以培养堪当民族复兴大任的新时代各民族优秀人才为己任，引领民族高等教育探索建立符合建设社会主义现代化强国要求的高质量人才培养体系，全面提升人才培养治理与能力，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。

中央民族大学党委常委、副校长宋敏指出，今年，学校历时6个月召开首届人才培养工作会议，为了确保会议取得实效，学校制定了“1+3”会议方案，建立了联络员工作机制，在教学单位实施了“七个一”工作。在学校、学院、教师和学生中召开人才培养相关研讨会议130余次，围绕人才培养新理念、人才培养方案与课程设置、学位点与专业布局、教育教学质量评价等梳理出相关问题91个，未来发展思路与建议165条。“我们已经把新的人才培养的目标任务纳入学校“十四五”规划和“双一流”建设方案，已经出台和即将出台的涉及本科生教育、研究生教育、思想政治教育和质量评价等规章制度有14个。”

中央民族大学党委常委、副校长石亚洲表示，学校一直坚持开放办校，特别是2017年学校第八次党代会明确提出“开放办校”发展战略后，更加主动对接国家重大战略需求，坚持开放办校、开门办学，有效服务国家经济社会发展，持续推动学校整体水平和综合实力全面提升。建校70年来，学校培养了20余万名各民族优秀人才。他们始终传承红色基因、牢记团结使命，扎根边疆、扎根基层、奋战一线；始终听党话、感党恩、跟党走，为国家统一和边疆稳定、为各民族共同繁荣发展默默奋斗。

在谈到学校学科建设和人才队伍建设的情况时，中央民族大学党委常委、副校长王丽萍表示，学校按照“党管人才”的原则，围绕建设“特色鲜明、国内一流、国际知名的高水平研究型大学”的办学定位和实现建设“双一流”大学战略目标， 将“人才强校”作为学校发展五大战略之一。 通过一系列制度机制改革，形成了以领军人才、杰出人才、优秀人才、优秀青年人才为骨干的高水平师资队伍。截至目前，学校有专任教师1159人，具有高级专业技术职务的教师占比为60.2%。

“学校将不断优化‘思政铸魂’育人体系，不断提升思政工作的专业化、科学化水平，切实为学校一流人才培养提供坚实支撑。”在谈到学生思想政治教育的工作情况时，中央民族大学党委副书记、副校长李计勇表示，学校始终把思想政治教育作为各项工作的生命线，贯穿人才培养全过程，逐步形成了具有民大特色的“思政铸魂”红色育人体系。学校积极组织学生参加党和国家重大政治活动，着力营造“美美与共 知行合一”的校园文化，全力构建民大特色思政育人体系。他指出，学校将不断优化“思政铸魂”育人体系，不断提升思政工作的专业化、科学化水平，切实为学校一流人才培养提供坚实支撑。

中央民族大学党委常委、副校长麻国庆介绍了学校铸牢中华民族共同体意识的理论阐释和实践探索方面情况。他指出，学校致力于将“铸牢中华民族共同体意识”精神落实到民族研究、民族教育、民族工作实践、社会治理体系与治理能力现代化等层面，大力推动民族研究学科体系、学术体系和话语体系建设，以民族领域前沿型、战略型、综合型的重大理论实践问题为主攻方向，服务国家战略和民族团结进步事业，为党和国家提供决策咨询，推动新时代党的民族工作高质量发展。同时促进学科创新发展，充分发挥民族学学科中国特色解决民族问题正确道路重要理论工具的作用，为提升国内国际话语权提供理论依据。

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