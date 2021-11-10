新华社北京11月10日电（记者赵文君）市场监管总局会同中央宣传部、中央网信办、教育部、民政部、住房城乡建设部、国资委、广电总局近日研究出台《关于做好校外培训广告管控的通知》，就做好校外培训广告管控工作作出部署。

通知提出，严格落实有关政策文件要求，不区分学科类、非学科类，要确保做到主流媒体及其新媒体、网络平台以及公共场所、居民区等线上线下空间不刊登、不播发面向中小学（含幼儿园）的校外培训广告。要集中时间、集中力量对主流媒体及其新媒体、网络平台以及公共场所、居民区等线上线下空间校外培训广告开展全面排查，清理存量、杜绝增量。

通知要求，组织传播平台自查，加大监管力度。要求相关传播平台全面梳理在播、在刊广告，发现校外培训广告立即停止刊播。要加大校园内及校园周边环境整治力度，严厉查处在中小学校、幼儿园内开展商业广告活动以及利用中小学和幼儿园的教材、教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或变相发布广告的行为。要畅通举报投诉途径、加大线索梳理和广告监测力度，及时发现、制止发布校外培训广告行为。

通知提出，强化广告管控与校外培训机构审批管理的协同。市场监管部门要会同行业主管部门将校外培训广告管控纳入对校外培训机构日常监管和专项检查的范围。对于违反政策规定发布校外培训广告的校外培训机构，要加大对其日常监管力度和随机抽查频次。要将校外培训机构广告活动情况作为对其相关资质管理的重要内容，对于多次违规发布校外培训广告或者发布虚假违法校外培训广告情节恶劣的，要依法依规予以处理。

据统计，自中央“双减”文件印发以来，市场监管部门切实加大校外培训虚假违法广告查处力度，在全国组织开展“呵护青少年健康成长——教育培训类广告清理整治行动”。截至目前，共查办相关违法广告案件1570件，处罚金额3060万元。

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