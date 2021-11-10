原标题：成都理工大学两次全员核酸检测报告出炉：全部阴性

成都理工大学进行两次全员核酸检测。 成都理工大学供图

记者9日从成都理工大学获悉，成都理工大学11月5日、11月7日分别对30000余名师生进行了两次全员核酸检测，检测结果全部为阴性。

据了解，近期成都市成华区理工东苑西区出现本土确诊病例。截至8日24时，四川共有10个中风险区，其中包括成都市成华区理工东苑西区。

学生有序取餐。 成都理工大学供图

自11月5日起，成都理工大学实行全封闭式管理。同日，3万余名学生开始线上学习。11月9日，全校开设教学班总数为1040个(其中理论教学班757个，实验教学班283个)，开展线上教学理论教学班747个，参加线上学习的学生总人次为51869人次。学生上课、自习均在宿舍里完成。

成都理工大学进行两次全员核酸检测。 成都理工大学供图

据了解，成都理工大学实行封闭式管理以来，师生生活秩序井然，每餐就餐之前，每个宿舍指派一名学生到食堂打包，并带回宿舍就餐。(记者 贺劭清)

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