原标题：厚植创新沃土引才“汇盐”

前不久，在第十一届“中国青年创业奖”评选表彰活动中，90后江苏盐城创业青年漆斌的名字赫然在列。他从2015年开始创业，4年后其公司落户盐城。从此，公司发展犹如插上了翅膀。

如今，基于共同打造城市IP形象的愿景，与漆斌建立合作的企业客户已突破700家。“我希望通过IP形象设计及文创产品创作，让人们更愉悦、生活得更美好。”在漆斌看来，盐城作为长三角27个中心区城市之一，对青年人才创新创业给予了尊重和礼遇，创业成本低、政策扶持力度大，都成为盐城招揽青年才俊的“金字招牌”。这些年来，每年都有大批像漆斌这样的青年人才来到盐城施展才华。

“选择一座城市，愿不愿意来，考量的是发展的机会平台；愿不愿意留，考量的是内心的认同归属。”盐城市委书记曹路宝说，“今天的盐城，比以往任何时候都更渴求人才，比以往任何时候都更重视招才引智，也比以往任何时候都更有条件成就人才。”

在异乡，如家乡

西安交通大学会计专业的硕士研究生金鑫在学校时，参加了一场盐城名校优生“汇盐行动”专场讲座，当时他就感受到了盐城对人才的重视，无论是在工作上还是生活上，都考虑得周到精细。初到盐城，他感受到盐阜大地的历史积淀和创新活力，“这里比我想象中更美，交通也很方便，坐高铁回老家不到两个小时。”

坚持专业对口、本着人岗相适，金鑫被分配到盐城国投集团计划财务部工作，并担任副经理一职。让金鑫感动的是，单位专门给他们配备导师，量身打造培养方案。当地还专门协调其妻子到盐城工作，“提供了拎包入住的人才公寓，我感受到了满满的温暖。”

“两室两厅，两个人住，家具家电应有尽有，拎包即住。”在位于盐城市亭湖区的青年人才公寓里，华中科技大学硕士研究生黄新杰兴奋地拍摄视频分享给家人。

老家在外地的她被盐城优渥的引才政策吸引而来。小到生活补助、租房补贴、交通补贴，大到购房安置……这里精准务实的政策兑现、无微不至的服务关怀，“让我的家人打消了疑虑，也让我没有了后顾之忧。”黄新杰说。

2020年年底，盐城启动招引名校优生的“汇盐行动”，着眼于高质量发展的长远需要，推出“硬核”举措，拿出“真金白银”，让人才引得进、留得住、干得好。该市专门制定“十四五”青年发展规划，关注青年婚恋、就业创业、青年人才建功高质量发展等。截至9月底，盐城市今年累计引进高校毕业生3万余人，其中来自国内知名高校毕业生1241人。

青年人才联谊活动一直是盐城各级团组织重点打造的工作。2017年以来，他们组织开展了青年人才联谊活动共计100余场，为近2000名青年人才提供联谊、相亲交友平台。

强磁场，聚凤凰

南京大学盐城环保技术与工程研究院院长李爱民没有想到，自己已经不知不觉在盐城工作生活了近10年。研究院入驻盐城环保科技城以来，汇聚人才队伍，专注科技研发，热心行业服务，力推成果转化，一大批有志青年在这里一展抱负。

目前，研究院在盐城的全职人员有近200人，拥有1万余平方米的空间载体，在盐城孵化的企业有10多家，“我们得到了盐城政府的大力支持，产学研用成果丰硕。”他说。

国内合成生物学头部企业蓝晶微生物CEO李腾是清华大学生物材料学博士，入选盐城“黄海明珠人才计划”。在考察全国30多个城市后，2020年年底，这个万吨级工厂最终选择在盐城滨海落地。

“在合作过程中，我最大的感受就是盐城人很拼，也很务实，效率快、办事流程短，令人刮目相看。”李腾说，回到北京，他也向很多人推荐过盐城，“在盐城创业是一件很幸福的事情。”

今年4月，盐城市重磅推出“升级版”人才新政——黄海明珠人才计划，共包含6个方面33条“政策干货”，计划投入28亿元，坚持人才引进与平台建设并举、发挥作用与优化服务并重，既大幅提升人才待遇，又统筹解决“后顾之忧”，极大地增强了各类青年人才的获得感、归属感、幸福感。

在前不久举办的盐城第十一届沿海发展人才峰会上，亮点纷呈的聚才硕果令人目不暇接。全国首创发布《企业人才创新活力指数》，长三角区域高质量发布《主导产业人才地图》；14位院士、20余所高校领导、40余名国家重大人才工程入选者、100余名高校科技处长亲临现场……

产业旺，舞台广

80后潘璠在江苏泰州长大，曾在上海求学，在苏州工作，现在他来到盐城创业，成了一名新盐城人。

从中科院上海有机化学研究所毕业后，潘璠投身集成电路的设计制造和销售领域。他所在的公司在苏州是科创领军企业，后来需要扩大规模，正好盐城市盐南高新区的工作人员到公司拜访，并邀请他到盐城考察。

标准化的厂房设施、智能化的办公楼宇、热情周到的配套服务……初次考察就让潘璠感受到盐城的魅力。“来盐城一趟，我就吃了定心丸。这里不仅为我们搭建项目服务绿色通道，还愿意帮助我们引入资金，让我们无后顾之忧。”

更加吸引潘璠的是，当地集聚了电子信息产业上下游产业链生产制造企业，形成生态链产业集群。回到苏州后，潘璠和同事感慨，盐城有创新的沃土、广阔的舞台、优秀的同伴，是企业发展的理想之地，值得去。

2020年上半年，随着一大批智能自动化芯片生产设备的进场，潘璠带领着30人的团队，把公司整体搬到盐城。公司的主体研发和生产都落地盐城，苏州只留了一个办事处。“今后我们将立足盐城，力争两年之内年产值到1亿元，尽全力打造盐城最大的集成电路产业基地。”

对盐城霆善科技公司负责人沈玉阳来说，他创业所在的这个城市，如今借助长三角一体化的东风快速发展。盐城到上海的高铁开通后，单程只要两小时……

他的公司也迎来了更大的机遇。2020年年底，公司在智慧警务和智慧社区方面，做到人脸识别系统细分行业全国第一。这名85后年轻人辛苦创业5年，公司目前正在积极做上市准备。“在盐城创业，我们搭上了发展的高速列车！”他感慨道。

产是才之基，才是产之魂。在盐城的产业版图上，汽车、钢铁、新能源、电子信息四大主导产业全面起势，新能源和电子信息产业每年保持20%以上的增速……华人运通、德龙、SKI、东山精密、阿特斯等一大批大项目强势崛起，产业加速迈向中高端，现代化产业体系正加快构建，为各类青年人才创新创业提供了大显身手的广阔舞台。(记者 李润文)

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