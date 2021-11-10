本报记者 倪弋 亓玉昆

原标题：落实消防责任 防范安全风险

11月是全国消防宣传月。近日，就“如何落实消防责任，提升安全风险防范能力”“如何防范和治理电动自行车火灾”“如何做好冬季防火”等公众关注的消防安全问题，记者采访了应急管理部消防救援局相关负责人。

今年消防宣传月主题是“落实消防责任，防范安全风险”，选定这一主题并重点强调消防责任和防范安全风险，是基于什么样的考虑？

“落实消防安全责任是消防法的明确要求，消防法明确了我国消防工作的原则，也就是‘政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与’，并强调了实行消防安全责任制。”应急管理部消防救援局总工程师周天介绍，只有不断强化消防安全责任，才能做好火灾防控工作，营造良好的消防安全环境。

“防范安全风险”则体现了国家综合性消防救援队伍在改革转制之后职能任务的变化，即从应对“单一灾种”向“全灾种、大应急”转变，成为我国应急救援的主力军和国家队，承担着防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的重要职责。

前不久，北京市通州区“9·20”火灾事故引发社会关注。据调查，这起火灾是因居民小区住户将电动自行车的蓄电池带回家，在充电过程中电池发生爆炸引发的，而且事故电池是从旧的电动自行车上拆下来后继续使用的。

“目前全国电动自行车保有量已经超过3亿，今年以来全国已经发生电动自行车火灾1万多起并造成人员伤亡。这集中反映了电动自行车消防安全治理的紧迫性、严峻性、复杂性。”应急管理部党委委员、消防救援局局长琼色介绍，电动自行车消防安全治理涉及生产、销售、使用等多个环节，私自改装和违规使用的管理难度很大。特别是一些城乡居民习惯将电动自行车进楼入户停放、充电，有的还停放在门厅、疏散走道、楼梯间等公共区域，一旦起火燃烧，产生的高温有毒烟气很快能充满整个空间和通道，导致疏散、逃生困难，造成人员伤亡。

据了解，为加强电动自行车安全管理，工信、市场监管、公安、商务等部门都采取了很多针对性措施，各地都在进行整治活动。“下一步，应急管理部将会同有关部门继续加强源头管控和综合治理，推动建设更多停放、充电场所，跟进出台这些场所的消防安全标准，推动实施固定充电场所电价优惠政策，为公众安全规范使用电动自行车提供更好保障。”琼色说。

“冬季天气寒冷，风大物燥，用火用电频繁，是火灾高发的时段。”周天表示，冬季火灾有3个突出特点：一是火灾发生频率较高，冬季火灾起数要明显高于夏秋季节，火灾起数占火灾总数约45%。二是造成人员伤亡可能性较大，冬季火灾人员伤亡数占总伤亡数的近80%，财产损失数也高于平时。三是扑救困难，建筑封闭严密，烟气难以排出，影响人员疏散。

周天提示，对于社会单位来说，要认真落实好单位消防安全主体责任，可以组织一次消防安全自查。重点检查责任落实、安全疏散、设施器材、用火用电、重点部位安全管理等情况；特别是对于人员密集场所，要重点查违规采用易燃可燃材料装饰装修，占用、堵塞疏散通道、安全出口等问题。要下大气力解决管理缺位、设施损坏、疏散不畅、违章用火、违规用电等突出问题。此外，还应组织一次全员的消防安全培训，培训的内容主要是了解场所火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会逃生自救。

对个人和家庭来说，冬季防火切记“三清三关”。“三清”是指清厨房、清阳台、清走道；“三关”是指关门窗、关电源、关燃气。在用电安全方面，要购买和使用合格电器产品，不私拉乱接电线，不超负荷用电，取暖设备与可燃物保持安全距离，使用后及时切断电源。对于燃气安全，家庭配置液化气钢瓶、灶具、减压阀、燃气软管等，必须购买符合国家有关规定的产品，燃气灶具连接胶管要定期检查和更换，如长时间使用燃气，易使室内氧气不足，用户应及时打开门窗进行通风。

《 人民日报 》（ 2021年11月10日 13 版）

(责编：李依环、郝孟佳)