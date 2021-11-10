周叶中

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，要实现经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好，必须把全面依法治国坚持好、贯彻好、落实好

法律是治国之重器，良法是善治之前提，治国理政须臾离不开法治。无论是党的领导、政府施政，还是经济运行、社会治理，党和国家各项工作只有纳入法治化轨道才能实现有序运转。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们党从关系党和国家前途命运、长治久安的战略和全局高度定位法治、布局法治、厉行法治，把全面依法治国纳入“四个全面”战略布局，统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，国家治理的法治体系更加完善、法治环境更加优化，全面依法治国取得前所未有的历史性成就，形成了习近平法治思想。我们要认真学习领会习近平法治思想，领会基本精神、把握核心要义、明确工作要求，才能切实把习近平法治思想贯彻落实到全面依法治国全过程。

全面推进依法治国是一个系统工程，是国家治理领域一场广泛而深刻的革命。习近平总书记强调：“法治兴则国家兴，法治衰则国家乱。什么时候重视法治、法治昌明，什么时候就国泰民安；什么时候忽视法治、法治松弛，什么时候就国乱民怨。”在我们这样一个大国，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，要实现经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好，必须把全面依法治国坚持好、贯彻好、落实好，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，坚持依法应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾。

法治体系是国家治理体系的骨干工程，也是社会主义法治建设的基础工程。习近平总书记强调：治理一个国家、一个社会，关键是要立规矩、讲规矩、守规矩。法律是治国理政最大最重要的规矩。当前，同党和国家事业发展要求相比，同人民群众期待相比，同推进国家治理体系和治理能力现代化目标相比，法治建设还存在许多不适应、不符合的问题。我们只有加快形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系，才能不断为法治中国建设提供动力、激发活力。

推进全面依法治国，也是每名公民的共同责任。让法治信仰根植于人民心中，让依法工作生活成为一种习惯，就需要加大全民普法力度，提升公民法治素养。提高普法工作的针对性和实效性，营造全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，才能引导全体人民成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，确保国家和社会生活真正实现在法治轨道上运行。

法治作为安邦固本的基石，护航中国发展乘风破浪。国际国内环境越是复杂，改革开放和社会主义现代化建设任务越是繁重，越要推进全面依法治国，保证党和国家长治久安。为此，我们既要立足当前，筑法治之基，运用法治思维和法治方式解决经济社会发展面临的深层次问题；又要着眼长远，积法治之势，以习近平法治思想为指导，不断在理论和实践的结合上取得新成果，更好指导全面依法治国各项工作，书写法治中国新篇章。

（作者为武汉大学副校长、教授）

《 人民日报 》（ 2021年11月10日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)