本报记者 邱超奕

2018年11月9日，习近平总书记向国家综合性消防救援队伍授旗并致训词。贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，3年来，我国应急管理体系日益完善，能力不断提高，应急管理体系和能力现代化进程正在加快推进。11月8日，国新办举行新闻发布会，邀请应急管理部有关负责人介绍有关情况并回答记者提问。

应急管理部副部长周学文介绍，3年来，全国应急管理部门和国家综合性消防救援队伍取得多方面突破进展：

基本形成中国特色应急管理体系。新组建的应急管理部整合了11个部门的13项职能，包括5个国家议事协调机构，理顺了应急管理统与分、防与救的关系，基本形成了统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制，探索构建了一套全新的应急管理工作体系。

不断提升国家综合应急能力水平。应急管理部建成部、省、市、县贯通的应急指挥信息网，构建应急管理“一张图”、大数据平台和卫星监测系统，实现危化品重大危险源、煤矿等全面联网监测，灾害事故风险监测预警能力不断提高，自上而下的应急指挥体系基本建立。

有力有序有效应对重大灾害事故。应急管理系统每天24小时应急值守，50多万名干部职工和消防救援指战员时刻保持应急状态。应急管理部组建以来，累计组织830次应急会商，启动246次应急响应，有效应对处置了河南郑州特大暴雨、云南漾濞和青海玛多连续地震、2020年全国严重汛情等一系列重特大灾害事故。

持续夯实应急管理发展基础。应急管理部推动实施全国安全生产专项整治三年行动计划，对9个重点行业领域开展专项整治；开展高危行业领域从业人员安全技能培训，2020年培训786.8万人次；开展全国综合减灾示范社区建设，建成近100万人的灾害信息员队伍。

全面建强中国特色应急救援力量。国家综合性消防救援队伍坚持应急救援主力军和国家队定位，新组建水域、山岳、空勤等专业队3000余支，救援能力明显增强；建设应急救援专业力量，建成隧道施工等国家级应急救援队伍近100支；地方政府建有专业力量约3.4万支、134万人。目前，我国已经初步构建起以国家综合性消防救援队伍为主力、以专业救援队伍为协同、以军队应急力量为突击、以社会力量为辅助的中国特色应急救援力量体系。

“各方共同努力下，全国安全生产形势持续稳定好转。2018年—2020年，各类生产安全事故起数和死亡人数比应急管理部建部前3年分别下降了26.9%、27.6%。全国已连续25个月没有发生特别重大事故；全国自然灾害因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量、直接经济损失，比建部前3年分别下降41.5%、65.0%、10.6%。”周学文说。

《 人民日报 》（ 2021年11月09日 07 版）

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