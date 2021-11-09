本报记者 邱超奕

烈焰火海面前，不顾安危，勇敢逆行；洪水地震面前，冲锋在前，勇救群众。这，是钢铁般的应急救援队伍，一抹鲜亮的“火焰蓝”！

2018年11月9日，习近平总书记向国家综合性消防救援队伍授旗并致训词。总书记强调，组建国家综合性消防救援队伍，是党中央适应国家治理体系和治理能力现代化作出的战略决策，是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措，对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。

接过崭新旗帜，牢记殷殷嘱托。3年来，全国应急管理部门和国家综合性消防救援队伍以习近平总书记重要训词精神为引领，在一次又一次防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的实践中，不断展现新作为，充分彰显了中国特色应急管理的显著优势。

新时代应急管理体制实现重大转变

洪水无情，生命至上。每一个危急时刻，如何形成救援合力？“防与救”如何串成链条？

“要发挥好应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，根据职责分工承担各自责任，衔接好‘防’和‘救’的责任链条，确保责任链条无缝对接，形成整体合力。”习近平总书记强调。

3年来，应急管理部整合11个部门的13项职能，承担国务院安委会、国家防总、国家森防指、国家减灾委、国务院抗震救灾指挥部等5个议事协调机构办公室职责，探索构建了一套全新的应急管理工作体系。

3年来，应急管理部主动与19个部门厘清职能，明确与水利、林草、自然资源等部门职责分工，进一步增强了应急管理工作的系统性、整体性、协同性。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，应急管理部顺利完成机构组建、职能融合、人员转隶，理顺了应急管理统与分、防与救的关系。在大灾大考面前，中国特色应急管理体制焕发出新优势、新成效。

2020年，我国遭遇1998年以来最严重汛情，26个省份836条河流超警，长江、黄河等大江大河大湖发生21次编号洪水。危急时刻，国家防总统筹协调，应急管理部积极履行国家防办牵头抓总职能，组织多部门会商研判；水利部门调度大中型水库拦蓄洪水1200多亿立方米；气象部门24小时滚动监测雨情；自然资源部门加强地质灾害监测预警。

一项项指令迅速落地，汛情中紧急转移安置群众525.7万人次，为近年来最多。“在各方共同努力下，2020年洪涝灾害死亡失踪人数较近5年均值下降了53%。”应急管理部有关负责人深有感触。

事成非一日之功。3年来，应急管理部积极推进应急管理体系建设，应急指挥信息网实现部、省、市、县贯通，指挥响应效率大幅提高；建成满足“全灾种、大应急”指挥调度需求的应急指挥一张图；搭建应急资源管理平台，健全应急资源快速调拨机制，精准调运救灾物资。

经过持续深化改革，我国应急管理工作实现从分散管理向综合统筹的重大转变，护航经济发展和社会稳定大局能力明显增强，有效提升了人民群众获得感、幸福感、安全感。

防范化解重大安全风险书写出色答卷

近年来，自然灾害异常多发，各类安全隐患复杂交织，挑战重重。

在唐山抗震救灾和新唐山建设40年之际，习近平总书记强调，“防灾减灾救灾事关人民生命财产安全，事关社会和谐稳定，是衡量执政党领导力、检验政府执行力、评判国家动员力、体现民族凝聚力的一个重要方面。”

人民至上，生命至上！3年来，应急管理部始终把防范化解重大安全风险、保障人民生命财产安全放在首位，推动灾害事故综合防控和安全生产整治不断取得新成效。

健全风险防范化解机制，织牢预警网——

8月14日，四川泸州古蔺县连降大雨。灾害信息员罗纯伦巡查时，发现裂缝、地面下错等迹象，他立即上报信息。当天，滑坡压垮多处房屋，所幸群众早已安全撤离。

3年来，这样的“漂亮仗”越打越多。全国不但有近100万名灾害信息员队伍织起预警网，应急管理部还牵头开展第一次全国自然灾害综合风险普查，提高了自然灾害防治能力。

刀山敢上，火海敢闯，打好备战拳——

生命探测仪在废墟搜寻、无人机空中勘察、架设水面浮桥、空投空降兵力装备……这是5月14日在四川雅安等地举行的“应急使命·2021”抗震救灾演习，出动各类应急力量6100余人。

为练好国家综合性消防救援队伍技能，应急管理部在全国开展“火焰蓝”专业技能尖子比武，并积极组织“教官团”赴河南、贵州等15个省份，培训4万余名一线指挥员。

安全工作宁可百日紧，不可一日松，编好治理经——

下矿井、进工厂、上船舶……自“安全生产专项整治三年行动”开展以来，国务院安委办、应急管理部多次派工作组明查暗访，仅2020年就排查隐患1462.8万处。

整治不止于追责，应急管理部还推动一方出事故、多方受教育，一地有隐患、全国受警示，以点带面提升全国安全防范能力水平。

2020年，全国自然灾害死亡失踪人数、生产安全事故起数和死亡人数创历史最低。安全生产实现近20年来最好水平，目前全国已连续25个月未发生特别重大事故，是新中国成立以来最长的一段。

综合应急救援能力取得明显进步

3年来，应急管理部在一系列重特大灾害事故中历练考验，综合应急救援能力明显提升。

2019年，江苏响水县发生特别重大爆炸事故。应急管理部立即启动应急响应，从爆炸核心区成功救出86人；

2020年，福建泉州酒店坍塌事故。应急管理部持续调度部署，搜救出71名被困人员，42人生还。

救援能力提升的背后，是日复一日的汗水，是不畏艰险的牺牲。

“看到救人就要冲！”这背后，有安徽省合肥市庐江县消防救援大队政治教导员陈陆被洪水吞噬前的誓言；

“一分一秒都记挂工作。”这背后，有湖南省浏阳市应急管理局局长陈建4天日夜值守倒下前的付出……

习近平总书记指出：“长期以来，消防队伍作为同老百姓贴得最近、联系最紧的队伍，有警必出、闻警即动，奋战在人民群众最需要的地方，特别是在重大灾害事故面前，你们不畏艰险、冲锋在前，作出了突出贡献。”

救援能力提升的背后，是锐意改革，优化布局，久久为功。

专常兼备、本领高强，专业队伍强起来。

国家综合性消防救援队伍新组建水域、山岳、洞穴等3000余支专业队；应急管理部推动建成矿山、危化品、工程抢险等国家级应急救援队伍近100支，社会应急救援力量62万余人，应急救援能力不断提升。

改进装备、加强研发，技术力量提起来。

“目前，我们在自然灾害监测预报预警、生命搜索救援等领域取得了一批科技成果，完成了战勤车辆、抢险救援特种装备等配备，应急救援装备现代化水平明显提升。”应急管理部有关负责人说。

整合资源、统筹力量，区域联动活起来。

今年夏季，河南多地内涝严重。应急管理部启动3轮跨区域增援行动，河北、江苏、安徽、江西等10地4000余名指战员紧急驰援。国家综合性消防救援队伍分区域协同作战，大规模、跨区域机动能力大大增强。

踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹发展和安全，给应急管理工作提出了新的更高要求。“我们将深入贯彻落实习近平总书记重要训词精神，坚持人民至上、生命至上，持续推进改革发展，全力防控重大风险，不断夯实基层基础，深入推进应急管理体系和能力现代化，以高质量应急管理服务高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家创造良好安全环境！”应急管理部部长黄明说。

《 人民日报 》（ 2021年11月09日 07 版）

(责编：丁元贺(实习生)、郝孟佳)