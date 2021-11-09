原标题：注重治未病 我国推进儿童中医保健进社区进家庭

新华社北京11月8日电（记者田晓航）国家卫生健康委近日印发《健康儿童行动提升计划（2021-2025年）》，鼓励医疗卫生机构运用中医药技术方法开展儿童基本医疗和预防保健，提出加强儿童中医药服务，推进儿童中医保健进社区进家庭。

中医药具有治未病、辨证施治、多靶点干预的独特优势。我国注重发挥中医药在妇女儿童医疗保健服务中的作用，早在2018年启动实施的《健康儿童行动计划（2018-2020年）》就提出，积极推广应用儿科中医适宜技术，推进儿童健康领域中医药公共卫生服务项目的实施。

今年4月，国家卫健委和国家中医药管理局联合印发《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案（2021-2025年）》，强化中医药在妇女儿童疾病诊疗和预防保健中的作用。而此次印发的《健康儿童行动提升计划（2021-2025年）》突出强调坚持预防为主、防治结合，提出坚持中医与西医相结合等基本原则，推出包括儿童中医药保健提升行动在内的7项重点行动。

在儿童中医药保健提升行动中，提升计划提出，各级中医医疗机构要加强对基层医疗卫生机构的业务指导，提高基层医疗卫生机构中医师的儿童保健和儿科诊疗服务能力；鼓励家庭医生开展中医治未病服务；基层医疗卫生机构和各级妇幼保健机构要推广中医治未病理念和方法，普及儿童中医药保健知识，提升群众中医药保健意识；0至36个月儿童中医药健康管理服务率达到85%以上。

同时，提升计划提出，在基层医疗卫生机构运用中医药技术方法开展儿童基本医疗和预防保健；加强儿科中医药人才培养；积极推广应用小儿推拿等中医药适宜技术，强化中医药在儿童医疗保健中的重要作用；建设一批中医儿科特色专科。

此外，在儿童保健服务提升行动中，提升计划提出，推进儿童眼保健服务，开展儿童青少年近视防控中医适宜技术试点。

(责编：李依环、郝孟佳)