原标题：10名大学生线上帮赌博网站发广告，涉罪！

“经过讨论，我们同意检察院提出的拟不起诉处理意见，希望你们珍惜机会，认真汲取教训，好好学习！”10月27日下午，浙江省湖州市吴兴区检察院对一起开设赌场案进行检察听证，担任听证员的省人大代表冯志强在发表意见后通过视频对王某等10名拟不起诉的在校大学生说。

2020年3月的一天，大二学生王某通过QQ群好友“倩倩”找到一份兼职工作，将对方提供的一家线上赌博平台的赌博网址、宣传图片等在微信群、QQ群进行发布。而后，王某还在“倩倩”指点下，通过建立QQ群组建自己的“业务团队”，发展群发广告的多名下线。同年10月，王某在学校被公安机关抓获。随后，王某的9名下线也因涉嫌犯罪陆续被抓获。

今年10月，该案移送检察机关审查起诉。通过对王某等人手机中的相关信息等进行梳理分析，吴兴区检察院审查认定，王某及其下线成员共推广赌博网站广告2.39万余条，共同获利7万余元，其中王某个人获利7800余元。

办案检察官认为，王某等人明知是赌博网站仍然提供互联网广告投放服务，已构成开设赌场罪，但因均系初犯，且认罪认罚，犯罪情节轻微，依法拟作相对不起诉处理。

因10人均为各地在校大学生，根据疫情防控需要，该院首次探索采用线上线下同步方式举行检察公开听证。王某等10名异地涉案人员在线参与听证，该院邀请的部分浙江省、湖州市、吴兴区人大代表、政协委员、人民监督员等到场担任听证员。16名湖州师范学院的师生代表应邀旁听。

“案发后10名学生均能遵纪守法，没有违法犯罪。为挽救他们，经我院检察官联席会议研究，倾向于对10人以开设赌场罪作相对不起诉处理。”案件承办人介绍案件情况。随后，听证员围绕案件事实、法律适用、犯罪行为社会危害性以及在校学生目前表现等情况进行提问，案件承办人、当事人一一回应。王某等人通过视频再次承认了自己的违法行为，后悔当初被利益和表象蒙蔽了双眼。

“网络不是法外之地，为赌博网站推广发布广告，无异于为虎作伥，应当依法予以惩处。当然，法律的最终目的不是将人送入监狱，而在于教育挽救。检察机关在审查案件过程中始终坚持问题导向，综合考虑各种因素，帮助在校学生恢复学业。我们同意检察院作相对不起诉处理。”冯志强代表7名听证员发表意见。

随后，该院根据已经查明的案件事实和证据，结合听证员意见，当场依法对王某等10人作出不起诉决定。

“该案涉案人员犯罪情节轻微，作不起诉处理既可以帮助‘失足’学生回归学校继续学习深造，同时也让10个家庭重燃希望。我希望年轻人今后多回报社会，回报党和政府的关心和帮助。”吴兴区政协社法委主任吴坚敏说。

吴兴区人大常委会副主任汤益培表示，检察机关采取公开听证的方式，有效保障了当事人的合法权益，同时让群众切身感受到司法温度。他希望检察机关继续坚持“应听尽听”“能听尽听”，以求极致精神做好检察听证工作，强化诉源治理，充分化解涉案矛盾纠纷，最大限度消除社会不安定因素，回应人民群众对司法办案的新期待。

听证会后，案件承办检察官与观摩旁听的师生代表进行互动交流。“这种以案释法的形式很生动，让学生走进检察听证室，既提升了检察工作的透明度和影响力，让在校学生进一步了解检察机关办案工作，更增强了法治教育的针对性和震慑力，切实引导学生增强法律意识。”湖州师范学院副教授李军评价说。

“我们将进一步拓展听证范围，丰富听证方式，通过线上线下等形式，接受社会监督。”吴兴区检察院检察长吴志新表示。（范跃红 王汝晋）

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