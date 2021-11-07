原标题：官方谈3-11岁儿童接种新冠疫苗：不良反应发生情况与成人组相当

(抗击新冠肺炎)中国官方谈3-11岁儿童接种新冠疫苗：不良反应发生情况与成人组相当

中新社北京11月6日电 当前，中国各地已启动了3-11岁儿童的新冠疫苗接种工作。中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆6日在北京介绍了儿童接种新冠疫苗的考虑，并表示，通过前期临床试验研究，儿童接种目前已经批准的灭活疫苗，不良反应发生情况与成人组相当。

当天，中国国务院联防联控机制召开新闻发布会，重点介绍进一步做好外防输入有关情况。王华庆从四个方面介绍了儿童接种新冠疫苗的考虑。

他指出，首先，儿童感染率不低。“随着全球流行，尤其一些国家出现持续传播，儿童感染率在不断上升。”

第二，过去认为儿童的病情相对较轻，现在看随着持续传播，儿童感染率上升，儿童中的重症或者死亡病例时有发生。国外有研究发现，目前儿童的住院率超过今年早期的10倍。

第三，儿童在感染病毒后作为传染源管理起来难度非常大。儿童在幼儿园、托儿所或者学校还有一些其他机构人群接触密切，如果出现病例，也会造成聚集性疫情发生的情况。

“第四个方面，我们一直期望通过疫苗接种实现群体免疫。要实现群体免疫，对所有人群都易感的疾病来说，儿童也是其中的一部分需要免疫的人群。”王华庆说。

关于儿童接种新冠疫苗的临床试验结论，他说，在有效性上，中国目前采用的灭活疫苗在前期临床试验中已经产生较高免疫水平。在安全性上，通过前期临床试验研究，儿童接种已经批准的灭活疫苗，不良反应发生情况与成人组相当。

另据发布会介绍，截至11月5日，全球接种新冠疫苗总剂次超过71亿剂次。目前，中国多地已经开始了新冠病毒疫苗加强针接种工作。“截至目前，已经完成加强免疫接种3797.3万人。”王华庆说。

他还介绍说，加强针规定的间隔时间6个月以上，是根据前期临床研究结果和专家论证确定的。间隔时间越长，感染风险可能会增加，“我们建议大家按照间隔的时间要求，尽快开展加强免疫接种工作。”

目前，中国有三种灭活疫苗和一种腺病毒载体疫苗进行加强免疫。针对接种了重组蛋白亚单位疫苗、其他的灭活疫苗以及在国外接种了mRNA疫苗等人群是否还可以接种加强针，王华庆表示，将来会根据数据收集情况、疾病防控需要、疫苗供应情况，“研究决定这些人是不是要进行加强，用什么疫苗加强。”(记者 李纯)

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