中新网11月5日电 据教育部网站消息，11月5日，教育部召开全国教育系统疫情防控暨新时代学校卫生与健康教育工作视频调度会议，会议指出，国家有关部门将对各地学生体质健康达标优良率、中小学体育与健康课程开课率、校内体育活动时间、保健教师和卫生专业技术人员配备、心理健康教育教师配备比例等进行量化考核。

11月5日，教育部召开全国教育系统疫情防控暨新时代学校卫生与健康教育工作视频调度会议，深入贯彻党中央、国务院决策部署，研判疫情形势，交流经验做法，推进落实《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》(以下简称《意见》)，部署近期教育系统疫情防控和体卫艺工作。

会议强调，当前全球新冠肺炎疫情持续波动，国内本土聚集性疫情时有发生，叠加冬季因素影响，疫情防控形势严峻复杂。教育系统疫情防控要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略，从严从紧、落细落实各项防控措施，着力做好三个“严防”。要严防疫情输入校园。各地教育部门和学校要通过加强校门管理、加强师生及其共同居住人员健康监测与管理等措施严防疫情输入校园，加强校内生活服务保障。要严防校内发生聚集性疫情。各地教育部门要指导督促学校严格落实高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案(第四版)要求，严格落实“四方责任”“四早”要求，加强校内大型聚集性活动审批与管理，多措并举严防校内发生聚集性疫情。一旦出现校园疫情风险，要严防向社会关联。各地教育部门和学校要在当地党委和政府统一领导和部署下，加强对涉疫情师生管理，督促严格遵守疫情防控要求。

会议强调，各地教育部门和高校要抓紧贯彻落实《意见》，制定实施本地区学校卫生与健康教育工作实施方案和行动计划。要对标国家“十四五”发展规划，把新时代学校卫生与健康教育工作作为立德树人的基础工程，系统提升政府卫生治理能力、学校应急管理能力和师生健康护理能力。国家有关部门将对各地学生体质健康达标优良率、中小学体育与健康课程开课率、校内体育活动时间、保健教师和卫生专业技术人员配备、心理健康教育教师配备比例等进行量化考核。

会议要求，学校体育美育工作要围绕“教会、勤练、常赛(展)”的目标，克服师资和场地设施不足等困难，因地制宜，推进“兜底行动”、“提升行动”、“争先行动”等3个层面的教学改革试点建设，切实把落实“双减”政策和构建“五育并举”的教育体系结合起来。

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